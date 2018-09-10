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Дата распечатки: 10.09.2018 14:18
 
10.09.2018 12:50 Общество

Жителей Хойникского района, нелегально добывавших в украинской зоне отселения рога диких животных, наказали лишением свободы

Гомель, 10 сентября. За незаконное пересечение границы с использованием транспортного средства суд Хойникского района привлек трех местных жителей (1981, 1965 и 1967 г.р.) к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком на полтора года. Исполнение наказания отсрочено на тот же срок.

Как сообщает Государственный пограничный комитет, в ноябре 2017 года в районе отселенного населенного пункта Чемков Хойникского района на автомобиле "УАЗ-452" трое белорусов незаконно пересекли границу с Украиной. Целью поездки было перемещение на территорию Беларуси вне пунктов пропуска рогов диких животных и лома черного металла. Их добывали в украинской части зоны отчуждения, а потом перевозили на белорусскую территорию для продажи. Нарушители были задержаны гомельскими пограничниками.

В 2015 году в отношении двух фигурантов этой криминальной истории уже открывалось уголовное производство за аналогичное преступление, которое было прекращено судом Брагинского района на основании закона об амнистии.
Алена Германович, БелаПАН.

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