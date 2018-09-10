На стоянке ТРЦ "Экспобел" в Минске водитель наехал на лежавшего мужчину и скрылся

Минск, 10 сентября. На территории стоянки столичного торгово-развлекательного центра "Экспобел" возле гипермаркета "Биггз" 38-летний минчанин — водитель Mercedes-Benz GL 350 наехал на лежавшего на проезжей части 47-летнего пешехода. Как сообщает пресс-служба ГАИ УВД Мингорисполкома, инцидент произошел 9 сентября около 13.15.



В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. Водитель место ДТП оставил, но был установлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.



По предварительной информации, водитель и пешеход были нетрезвые. По словам водителя, выпил он уже после совершения ДТП. Эта информация и обстоятельства совершения ДТП проверяются.