Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 10.09.2018 14:18
 
10.09.2018 13:15 Экономика, Финансы

Доллар США на первых торгах недели подорожал до 2,16 рубля, евро почти достиг 2,5 рубля

Минск, 10 сентября. 10 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль продолжил дешеветь к доллару США и евро на фоне падения российского рубля.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0083 рубля (0,33%) и составил 2,4977 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0216 рубля (1,01%) до 2,1605 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0084 рубля (0,27%) и составил 3,0928 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. К полудню баррель марки Brent торгуется в районе 77,5 доллара США, а на курс российской валюты влияет геополитическая ситуация, связанная с "делом Скрипалей" и вероятными санкциями.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,8399 рубля и составил 69,8685 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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