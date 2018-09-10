В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве кота

Минск, 10 сентября. В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве кота.



Как сообщается на сайте Следственного комитета, дело возбуждено по ч. 1 ст. 339-1 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений).



Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками органов внутренних дел по обращению общественного объединения защиты животных. Зоозащитники предоставили видеозапись камеры наружного наблюдения, на которой зафиксирован факт жестокого обращения и гибели кота от рук неизвестного мужчины.



После изучения указанной видеозаписи в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого.



Следователи выяснили, что преступление было совершено 14 июля около 17.00 в общественном месте на Индурском шоссе в Гродно. Мужчина подозвал к себе кота, после чего стал душить его и бить о ступеньки лестницы. Оставив не подававшее признаков жизни животное на месте преступления, мужчина скрылся.



Подозреваемый ранее судим, в том числе за хулиганство, нигде не работает. Преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.



Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, для чего проводятся допросы свидетелей, осмотр вещественных доказательств, иные следственные и процессуальные действия.



Учитывая характер содеянного, планируется проведение в отношении подозреваемого судебно-психиатрической экспертизы.