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Дата распечатки: 10.09.2018 16:20
 
10.09.2018 14:17 Общество

В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве кота

Минск, 10 сентября. В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве кота.

Как сообщается на сайте Следственного комитета, дело возбуждено по ч. 1 ст. 339-1 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений).

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками органов внутренних дел по обращению общественного объединения защиты животных. Зоозащитники предоставили видеозапись камеры наружного наблюдения, на которой зафиксирован факт жестокого обращения и гибели кота от рук неизвестного мужчины.

После изучения указанной видеозаписи в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого.

Следователи выяснили, что преступление было совершено 14 июля около 17.00 в общественном месте на Индурском шоссе в Гродно. Мужчина подозвал к себе кота, после чего стал душить его и бить о ступеньки лестницы. Оставив не подававшее признаков жизни животное на месте преступления, мужчина скрылся.

Подозреваемый ранее судим, в том числе за хулиганство, нигде не работает. Преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, для чего проводятся допросы свидетелей, осмотр вещественных доказательств, иные следственные и процессуальные действия.

Учитывая характер содеянного, планируется проведение в отношении подозреваемого судебно-психиатрической экспертизы.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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