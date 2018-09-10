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Дата распечатки: 10.09.2018 16:19
 
10.09.2018 14:32 Общество, Экономика

Под видом полимеров из Польши в Беларусь пытались ввезти мебель

Минск, 10 сентября. Сотрудники Гродненской региональной таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии мебели. Полуприцеп, в котором перемещался товар, также был ввезен в нарушение законодательства. Общая стоимость мебели и транспортного средства составила более 85 тыс. рублей, сообщил Государственный таможенный комитет.

Автомобиль "Вольво", принадлежащий польской фирме-перевозчику, следовал через пункт пропуска "Берестовица". Согласно товаросопроводительным документам, представленным водителем-экспедитором, в полуприцепе перемещались винилхлоридные полимеры. Результаты сканирования опровергли указанные сведения: было установлено наличие в грузовом отсеке автомобиля иного товара. Это подтвердил и дальнейший таможенный досмотр.

Фактически перемещалось более 200 предметов и комплектов мебели в разобранном виде, а также комплектующие и элементы декора для мебели. Указанная в документах информация о полуприцепе тоже отличалась от реального транспортного средства, которое прибыло в пункт пропуска.

По факту недекларирования транспортного средства и товара начат административный процесс. В счет обеспечения уплаты штрафа на денежные средства юридического лица — свыше 25 тыс. рублей — наложен арест.
БелаПАН.

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