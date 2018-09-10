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Дата распечатки: 10.09.2018 17:50
 
10.09.2018 15:54 Политика

Посол Беларуси в Казахстане Ничкасов завершает дипломатическую миссию

Минск, 10 сентября. Посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов завершает дипломатическую миссию в этой стране, сообщает пресс-служба белорусского МИД. В связи с этим 10 сентября Ничкасов встретился с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.

Нигматулин отметил значительный личный вклад белорусского дипломата в развитие и укрепление взаимодействия Беларуси и Казахстана и поблагодарил его за "активную плодотворную работу".

"Стороны подчеркнули, что между Беларусью и Казахстаном налажен интенсивный политический диалог, выстроены крепкие экономические связи, что является результатом эффективной совместной работы лидеров двух государств", — говорится в сообщении.

Ничкасов и Нигматулин отметили активное развитие сотрудничества парламентов и насыщенную межпарламентскую повестку последних лет, охватывающую многие сферы социально-экономического и культурного развития двух стран.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений, отметив положительную динамику роста взаимной торговли двух стран, и высказали заинтересованность в активизации сотрудничества в промышленной сфере, в области высоких технологий и инвестиционной деятельности.

Ничкасов поблагодарил собеседника за "его активную позицию, направленную на расширение белорусско-казахстанского сотрудничества".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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