Посол Беларуси в Казахстане Ничкасов завершает дипломатическую миссию

Минск, 10 сентября. Посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов завершает дипломатическую миссию в этой стране, сообщает пресс-служба белорусского МИД. В связи с этим 10 сентября Ничкасов встретился с председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.



Нигматулин отметил значительный личный вклад белорусского дипломата в развитие и укрепление взаимодействия Беларуси и Казахстана и поблагодарил его за "активную плодотворную работу".



"Стороны подчеркнули, что между Беларусью и Казахстаном налажен интенсивный политический диалог, выстроены крепкие экономические связи, что является результатом эффективной совместной работы лидеров двух государств", — говорится в сообщении.



Ничкасов и Нигматулин отметили активное развитие сотрудничества парламентов и насыщенную межпарламентскую повестку последних лет, охватывающую многие сферы социально-экономического и культурного развития двух стран.



Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений, отметив положительную динамику роста взаимной торговли двух стран, и высказали заинтересованность в активизации сотрудничества в промышленной сфере, в области высоких технологий и инвестиционной деятельности.



Ничкасов поблагодарил собеседника за "его активную позицию, направленную на расширение белорусско-казахстанского сотрудничества".