10.09.2018 17:11 Экономика, Политика
Вице-премьер Ляшенко: Беларусь будет настаивать на сохранении объемов поставок российских нефтепродуктов
Минск, 10 сентября. Беларусь будет настаивать на сохранении традиционно сложившихся объемов поставок российских нефтепродуктов, сообщил журналистам 10 сентября в Минске вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко.
"Мы настаиваем на традиционно сложившихся объемах. Никаких резкостей, нам нужна стабильность", — приводит его слова российское агентство ТАСС.
По словам Ляшенко, переговоры о поставках нефти и нефтепродуктов из России в Беларусь запланированы с российским коллегой на текущей неделе. "Российская сторона предлагает уточнить объемы по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение объемы никто не ставит", — сказал он.
Как сообщалось ранее, директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов на минувшей неделе заявил, что при поставках нефтепродуктов в Беларусь российский бюджет недополучает экспортные пошлины. "По сути, это опять скрытая форма субсидирования теперь уже внутреннего рынка Беларуси… Разговор может идти об объемах поставок от 100 до 300 тысяч тонн в год, но не о двух миллионах тонн, как в настоящее время. В прошлом году мы потеряли на этом 10 миллиардов рублей, в этом году только за первое полугодие — еще 10 миллиардов", — подчеркнул российский чиновник.
В первом полугодии Беларусь существенно увеличила импорт нефтепродуктов из России. Как стало известно БелаПАН, по инициативе российской стороны уже подготовлено решение о том, что с четвертого квартала 2018 года Россия ограничивает поставки нефтепродуктов в Беларусь и готова поставлять их исключительно для удовлетворения внутренних потребностей республики. Кроме этого, проект межгосударственного решения предусматривает, что по требованию российских властей белорусские предприятия и госорганы должны будут обосновывать эти внутренние потребности.
"Мы настаиваем на традиционно сложившихся объемах. Никаких резкостей, нам нужна стабильность", — приводит его слова российское агентство ТАСС.
По словам Ляшенко, переговоры о поставках нефти и нефтепродуктов из России в Беларусь запланированы с российским коллегой на текущей неделе. "Российская сторона предлагает уточнить объемы по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение объемы никто не ставит", — сказал он.
Как сообщалось ранее, директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов на минувшей неделе заявил, что при поставках нефтепродуктов в Беларусь российский бюджет недополучает экспортные пошлины. "По сути, это опять скрытая форма субсидирования теперь уже внутреннего рынка Беларуси… Разговор может идти об объемах поставок от 100 до 300 тысяч тонн в год, но не о двух миллионах тонн, как в настоящее время. В прошлом году мы потеряли на этом 10 миллиардов рублей, в этом году только за первое полугодие — еще 10 миллиардов", — подчеркнул российский чиновник.
В первом полугодии Беларусь существенно увеличила импорт нефтепродуктов из России. Как стало известно БелаПАН, по инициативе российской стороны уже подготовлено решение о том, что с четвертого квартала 2018 года Россия ограничивает поставки нефтепродуктов в Беларусь и готова поставлять их исключительно для удовлетворения внутренних потребностей республики. Кроме этого, проект межгосударственного решения предусматривает, что по требованию российских властей белорусские предприятия и госорганы должны будут обосновывать эти внутренние потребности.