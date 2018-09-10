"МАЗы" стартуют в первом в истории ралли по пустыне Каракумы

Минск, 10 сентября. Гонщики команды "МАЗ-СПОРТавто" стартуют в ралли-рейде Turkmen Desert Race, которое пройдет по туркменской пустыне Каракумы. Участвовать в гонке и бороться за пьедестал будут три экипажа, сообщили в пресс-службе ОАО "МАЗ".



Ралли-рейд пройдет с 11 по 15 сентября и приведет из древнего города Амуль (ныне Туркменабад) в прибрежный Хазар у Каспийского моря. Протяженность трассы составляет 1.614 км, из них 1.203 км приходятся на спецучастки. Гонщикам предстоит преодолеть пустыню Каракумы с ее коварными песками, в том числе большими барханами.



Беларусь на ралли представят три экипажа. Лидер команды Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Второй "МАЗ" поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович. В третий белорусский экипаж вошли пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко.



Конкуренцию им составят титулованные пилоты. В частности "КАМАЗ-мастер" выставит на гонку два экипажа под управлением Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.



Белорусские экипажи ставят своей целью занять первые места в зачете грузовиков. Помимо соревнований команда решит и другую задачу — лучше подготовиться к ближайшему ралли "Дакар". Большая часть маршрута проходит по участкам с барханами, которые обычно вызывают сложность и на самом престижном автомарафоне планеты.



Ралли Turkmen Desert Race стартует 11 сентября в Амуле на востоке Туркменистана. После небольшого лиазона начнется 9-километровый отрезок, который надо будет пройти в формате Super Special, то есть в паре с конкурентом. После этого гонщиков ожидает спецучасток в 247 км по туркменской степи со всевозможными препятствиями.



Планируется, что одним из участников ралли станет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.



"МАЗ-СПОРТавто" последние годы показывает высокие результаты в международных ралли-рейдах. Так, в январе этого года экипаж под управлением Сергея Вязовича занял второе место на марафоне "Дакар", что стало лучшим результатом в истории команды.