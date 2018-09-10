Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/10/972258/
Дата распечатки: 10.09.2018 19:26
 
10.09.2018 17:46 Спорт, Экономика

"МАЗы" стартуют в первом в истории ралли по пустыне Каракумы

Минск, 10 сентября. Гонщики команды "МАЗ-СПОРТавто" стартуют в ралли-рейде Turkmen Desert Race, которое пройдет по туркменской пустыне Каракумы. Участвовать в гонке и бороться за пьедестал будут три экипажа, сообщили в пресс-службе ОАО "МАЗ".

Ралли-рейд пройдет с 11 по 15 сентября и приведет из древнего города Амуль (ныне Туркменабад) в прибрежный Хазар у Каспийского моря. Протяженность трассы составляет 1.614 км, из них 1.203 км приходятся на спецучастки. Гонщикам предстоит преодолеть пустыню Каракумы с ее коварными песками, в том числе большими барханами.

Беларусь на ралли представят три экипажа. Лидер команды Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Второй "МАЗ" поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович. В третий белорусский экипаж вошли пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко.

Конкуренцию им составят титулованные пилоты. В частности "КАМАЗ-мастер" выставит на гонку два экипажа под управлением Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.

Белорусские экипажи ставят своей целью занять первые места в зачете грузовиков. Помимо соревнований команда решит и другую задачу — лучше подготовиться к ближайшему ралли "Дакар". Большая часть маршрута проходит по участкам с барханами, которые обычно вызывают сложность и на самом престижном автомарафоне планеты.

Ралли Turkmen Desert Race стартует 11 сентября в Амуле на востоке Туркменистана. После небольшого лиазона начнется 9-километровый отрезок, который надо будет пройти в формате Super Special, то есть в паре с конкурентом. После этого гонщиков ожидает спецучасток в 247 км по туркменской степи со всевозможными препятствиями.

Планируется, что одним из участников ралли станет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"МАЗ-СПОРТавто" последние годы показывает высокие результаты в международных ралли-рейдах. Так, в январе этого года экипаж под управлением Сергея Вязовича занял второе место на марафоне "Дакар", что стало лучшим результатом в истории команды.
Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 10 Сентябрь 2018, 19:26
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск