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Дата распечатки: 10.09.2018 19:26
 
10.09.2018 18:39 Общество

Утвержден порядок отбора иностранцев для обучения за счет грантов в госучреждениях образования Беларуси

Минск, 10 сентября. Постановлением Совета министров от 7 сентября 2018 года № 646 утверждено Положение о порядке отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси, для обучения за счет грантов в белорусских государственных учреждениях высшего и среднего специального образования.

Согласно положению, процедура отбора иностранных граждан для обучения осуществляется в три этапа, сообщает пресс-служба правительства.
На первом этапе отбора предусматривается прием до 20 февраля дипломатическими представительствами Республики Беларусь за рубежом документов от иностранных граждан, изъявивших желание обучаться в учреждениях образовании.

Второй этап отбора проводится комиссией, создаваемой Министерством образования, на заседаниях которой рассматриваются предварительные списки кандидатов и представленные документы, формируется список кандидатов, рекомендуемых для участия в третьем этапе отбора.

В список кандидатов, рекомендуемых для участия в третьем этапе отбора, не включаются кандидаты, имеющие средний балл документа об образовании (текущей аттестации за последний год обучения) ниже 7,5 балла по десятибалльной шкале либо ниже 75% из 100 в процентном эквиваленте.

Министерство образования по результатам работы комиссии до 1 мая доводит до сведения учреждений образования списки кандидатов, рекомендуемых для участия в третьем этапе отбора.

Третий этап отбора осуществляется до 15 июня в форме собеседования, устанавливающего уровень владения кандидатами языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в целях определения возможности освоения ими содержания образовательной программы высшего или среднего специального образования. При поступлении на специальности (направления специальностей) профиля образования "Искусство и дизайн", специальности "Искусствоведение (по направлениям)", "Музыковедение" кандидаты также проходят собеседование по дисциплине "Творчество" (специальности) с представлением творческих работ в электронном виде либо на электронных носителях информации. Об участии в собеседовании учреждения образования информируют кандидатов до 20 мая.

Для проведения собеседования приказом руководителя учреждения образования создается экзаменационная предметная комиссия.

Проведение собеседования также может быть организовано дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.
По итогам проведения собеседования учреждения образования до 20 июня направляют на согласование в Министерство образования списки кандидатов, отобранных для обучения.

Учреждения образования уведомляют кандидатов о положительных результатах проведения собеседования.

Оплата расходов по проезду иностранных граждан к месту обучения и обратно, их проживанию, питанию, медицинскому страхованию, оформлению виз и регистрации производится за счет собственных средств иностранных граждан или иных источников, не запрещенных законодательством.

Постановление принято на основании указа президента от 12 июня 2018 года № 232 "О грантах на обучение". Документ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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