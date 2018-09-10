Утвержден порядок отбора иностранцев для обучения за счет грантов в госучреждениях образования Беларуси

Минск, 10 сентября. Постановлением Совета министров от 7 сентября 2018 года № 646 утверждено Положение о порядке отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси, для обучения за счет грантов в белорусских государственных учреждениях высшего и среднего специального образования.



Согласно положению, процедура отбора иностранных граждан для обучения осуществляется в три этапа, сообщает пресс-служба правительства.

На первом этапе отбора предусматривается прием до 20 февраля дипломатическими представительствами Республики Беларусь за рубежом документов от иностранных граждан, изъявивших желание обучаться в учреждениях образовании.



Второй этап отбора проводится комиссией, создаваемой Министерством образования, на заседаниях которой рассматриваются предварительные списки кандидатов и представленные документы, формируется список кандидатов, рекомендуемых для участия в третьем этапе отбора.



В список кандидатов, рекомендуемых для участия в третьем этапе отбора, не включаются кандидаты, имеющие средний балл документа об образовании (текущей аттестации за последний год обучения) ниже 7,5 балла по десятибалльной шкале либо ниже 75% из 100 в процентном эквиваленте.



Министерство образования по результатам работы комиссии до 1 мая доводит до сведения учреждений образования списки кандидатов, рекомендуемых для участия в третьем этапе отбора.



Третий этап отбора осуществляется до 15 июня в форме собеседования, устанавливающего уровень владения кандидатами языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в целях определения возможности освоения ими содержания образовательной программы высшего или среднего специального образования. При поступлении на специальности (направления специальностей) профиля образования "Искусство и дизайн", специальности "Искусствоведение (по направлениям)", "Музыковедение" кандидаты также проходят собеседование по дисциплине "Творчество" (специальности) с представлением творческих работ в электронном виде либо на электронных носителях информации. Об участии в собеседовании учреждения образования информируют кандидатов до 20 мая.



Для проведения собеседования приказом руководителя учреждения образования создается экзаменационная предметная комиссия.



Проведение собеседования также может быть организовано дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

По итогам проведения собеседования учреждения образования до 20 июня направляют на согласование в Министерство образования списки кандидатов, отобранных для обучения.



Учреждения образования уведомляют кандидатов о положительных результатах проведения собеседования.



Оплата расходов по проезду иностранных граждан к месту обучения и обратно, их проживанию, питанию, медицинскому страхованию, оформлению виз и регистрации производится за счет собственных средств иностранных граждан или иных источников, не запрещенных законодательством.



Постановление принято на основании указа президента от 12 июня 2018 года № 232 "О грантах на обучение". Документ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.