Альтернативный доклад по выполнению Беларусью Международного пакта о гражданских и политических правах будет представлен на конференции ОБСЕ в Варшаве

Минск, 10 сентября. Белорусские правозащитники подготовили альтернативный доклад о выполнении Беларусью Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), сообщает сайт Ассамблеи неправительственных демократических организаций Беларуси.



Доклад будет представлен 12 сентября в рамках ежегодной конференции по человеческому измерению ОБСЕ, которая проходит с 10 по 21 сентября в Варшаве. Для этого белорусские неправительственные организации проведут параллельное мероприятие, посвященное оценке ситуации с правами человека в Беларуси.



Организаторами дискуссии "Текущая ситуация с гражданскими и политическими правами в Беларуси: информация из первых рук" выступили Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси совместно с правозащитным центром "Весна", Международной федерацией прав человека, Центром правовой трансформации Lawtrend и Белорусской ассоциацией журналистов (БАЖ). Поводом для дискуссии стало представление белорусским правительством периодического доклада о выполнении МПГПП, который будет рассмотрен в начале октября на 124-й сессии Комитета ООН по правам человека.



"Таким образом, правительство Беларуси впервые за 20 лет выполнило свое обязательство по МПГПП, ликвидировав тем самым многолетнюю задолженность по предоставлению отчета (последний раз такой документ белорусские власти подавали в ООН в 1997 году)", — отмечается в сообщении.



Белорусские правозащитные организации, в свою очередь, подготовили альтернативный отчет о выполнении Беларусью положений МПГПП. В ходе его презентации 12 сентября правозащитники оценят последние законодательные изменения, которые касаются свободы СМИ, свободы собраний, текущей ситуации с исполнением смертных приговоров в стране, а также смягчения ответственности за деятельность от имени незарегистрированных организаций.



Представители БАЖ расскажут про "августовские атаки на независимые СМИ в Беларуси", в том числе обыски, конфискацию оборудования и уголовные дела в отношении журналистов и редакторов.



Международная федерация прав человека осветит ситуацию с адвокатами в Беларуси, в том числе расскажет о "белорусском законодательстве, которое позволяет исполнительной власти контролировать профессию адвокатов".



Как сообщалось ранее, на 13 сентября запланировано мероприятие "Беларусь: репрессии за фасадом "либерализации", организатором которого выступает фонд "Белорусский дом". На нем планируется обсудить репрессии в отношении журналистов и профсоюза РЭП.



Ежегодная конференция по человеческому измерению ОБСЕ — это крупнейшее общеевропейское мероприятие по правам человека, на котором должностные лица государственных ведомств, международные эксперты, представители гражданского общества и правозащитники подводят итоги выполнения взятых на себя государствами — участниками ОБСЕ обязательств в области человеческого измерения. В течение двух недель участники обсуждают положение дел в областях, касающихся демократии, прав человека и основных свобод.