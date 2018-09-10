Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/10/972277/
Дата распечатки: 10.09.2018 20:41
 
10.09.2018 19:32 Общество

Суд отказал бизнесмену Израилевичу в иске к газете "Новы час"

Минск, 10 сентября. Суд Советского района Минска 10 сентября отказался удовлетворить иск бизнесмена Аркадия Израилевича к негосударственной газете "Новы час".
Бизнесмен подал иск в связи с освещением ситуации в Куропатах. По мнению Израилевича, публикации затронули его честь, достоинство и деловую репутацию.

С 31 мая проходят акции протеста возле входа в ресторанный комплекс "Поедем поедим" в Куропатах — на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

Израилевич предъявлял претензии в связи со статьями, опубликованным в издании и на его сайте в июне 2018 года, потребовав в качестве компенсации от негосударственной общественно-политической газеты 40 тыс. рублей и еще тысячу — от автора материалов Дениса Ивашина.

Как посчитал Израилевич, из опубликованных статей следует, что именно он и принадлежащая ему компания — ООО "ІВ" — являются конечным бенефициаром строительства в Куропатах ресторана "Поедем поедим", вызвавшего противоречивые отзывы в обществе. При этом бизнесмен отрицал всякую связь с застройщиком ресторана у Куропат ООО "Белрестинвест".

Статьи в газете, заявил Израилевич в суде, нанесли ему моральный и физический ущерб, связанный в том числе с репутационными потерями. При этом защитников Куропат он называл экстремистской группой.

Ответчики не признали иск в полном объеме. По их мнению, согласно постановлению пленума Верховного суда, иски о защите чести и достоинства подлежат удовлетворению, если они соответствуют трем критериям: сведения распространены массово, они не соответствуют действительности, а также порочат честь и достоинство гражданина. В данном случае, считает защита, эти признаки отсутствуют.

Ивашин заявил, что вся информация в его текстах правдива и верифицирована, взята из открытых источников, а также предоставлена Минюстом и Минкультуры. Кроме того, отметил он, в иске присутствует неверный перевод с белорусского некоторых фрагментов публикаций.

В итоге суд стал на сторону журналистов, постановив взыскать с Израилевича 600 рублей на оплату адвоката. Сам бизнесмен при вынесении решения не присутствовал.
Сергей Королевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 10 Сентябрь 2018, 20:41
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск