Суд отказал бизнесмену Израилевичу в иске к газете "Новы час"

Минск, 10 сентября. Суд Советского района Минска 10 сентября отказался удовлетворить иск бизнесмена Аркадия Израилевича к негосударственной газете "Новы час".

Бизнесмен подал иск в связи с освещением ситуации в Куропатах. По мнению Израилевича, публикации затронули его честь, достоинство и деловую репутацию.



С 31 мая проходят акции протеста возле входа в ресторанный комплекс "Поедем поедим" в Куропатах — на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий.



Израилевич предъявлял претензии в связи со статьями, опубликованным в издании и на его сайте в июне 2018 года, потребовав в качестве компенсации от негосударственной общественно-политической газеты 40 тыс. рублей и еще тысячу — от автора материалов Дениса Ивашина.



Как посчитал Израилевич, из опубликованных статей следует, что именно он и принадлежащая ему компания — ООО "ІВ" — являются конечным бенефициаром строительства в Куропатах ресторана "Поедем поедим", вызвавшего противоречивые отзывы в обществе. При этом бизнесмен отрицал всякую связь с застройщиком ресторана у Куропат ООО "Белрестинвест".



Статьи в газете, заявил Израилевич в суде, нанесли ему моральный и физический ущерб, связанный в том числе с репутационными потерями. При этом защитников Куропат он называл экстремистской группой.



Ответчики не признали иск в полном объеме. По их мнению, согласно постановлению пленума Верховного суда, иски о защите чести и достоинства подлежат удовлетворению, если они соответствуют трем критериям: сведения распространены массово, они не соответствуют действительности, а также порочат честь и достоинство гражданина. В данном случае, считает защита, эти признаки отсутствуют.



Ивашин заявил, что вся информация в его текстах правдива и верифицирована, взята из открытых источников, а также предоставлена Минюстом и Минкультуры. Кроме того, отметил он, в иске присутствует неверный перевод с белорусского некоторых фрагментов публикаций.



В итоге суд стал на сторону журналистов, постановив взыскать с Израилевича 600 рублей на оплату адвоката. Сам бизнесмен при вынесении решения не присутствовал.