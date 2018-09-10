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Дата распечатки: 10.09.2018 22:15
 
10.09.2018 20:58 Политика

Лукашенко 12—14 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом

Минск, 10 сентября. Александр Лукашенко по приглашению президента Шавката Мирзиёева 12—14 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом.

Как сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана, в ходе предстоящих встреч и переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, определить ключевые направления укрепления и развития политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах на долгосрочную перспективу.

Главы Узбекистана и Беларуси также обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

В рамках визита в Ташкенте будет работать выставка национальной продукции "Сделано в Беларуси", а также состоится совместный форум делового и межрегионального сотрудничества с участием бизнес-кругов и руководителей регионов двух стран.

По итогам узбекско-белорусского саммита предполагается подписать совместное заявление глав государств, пакет межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений и других документов, предусматривающих придание новой динамики дружественным, многоплановым связям между Узбекистаном и Беларусью.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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