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Дата распечатки: 10.09.2018 22:15
 
10.09.2018 21:51 Спорт

В четырех стартовых матчах чемпионата КХЛ минское "Динамо" не набрало ни одного очка

Минск, 10 сентября. Ни одного очка не набрало минское "Динамо" в четырех стартовых матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это худший результат белорусского клуба за время выступления в турнире.

10 сентября в первом домашнем поединке команда Горди Дуайера проиграла лидеру Западной конференции "Йокериту" (Хельсинки) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Шайбы забросили:

у хозяев — Кристиан Хенкель (44.27, ассистенты — Александр Китаров, Евгений Ковыршин);

у гостей — Джефф Платт (16.54, в большинстве, Сами Лепистё), Алекс Грант (32.38, в большинстве, Брайан О’Нилл, Стив Мозес), Ессе Йоэнсуу (43.37), Марко Анттила (59.25, в пустые ворота, Виктор Лёв).

Штрафное время: 8 — 10 (Степанов, 16.48, Верчох, 17.36, командный штраф, 30.43, Волков, 48.27 — Анттила, 4.49, Столлери, 19.52, Лепистё, 36.21, Грант, 37.27, Йоэнсуу, 51.19).

В Западной конференции "Динамо" занимает последнее 12-е место (разница шайб 4-11).

Бомбардиры (гол+пас): Пулккинен, Хенкель — по 2 (2+0), Беннетт, Верчох, Китаров, Ковыршин, А.Костицын, Хауден — по 1 (0+1).

Расписание ближайших матчей белорусского клуба: 12 сентября — "Динамо" — "Спартак" (Москва); 14 сентября — "Динамо" — "Сочи"; 18 сентября — "Локомотив" (Ярославль) — "Динамо"; 20 сентября — "Северсталь" (Череповец) — "Динамо"; 22 сентября — "Динамо" (Москва) — "Динамо".

Прошлый сезон команда Горди Дуайера начала с шести поражений (четыре — в основное время, одно — в овертайме, одно — по буллитам, разница шайб 5-16). В плей-офф она по итогам регулярного чемпионата не попала.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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