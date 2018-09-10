Молодежная сборная Беларуси по футболу потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы-2019

Минск, 10 сентября. Молодежная сборная Беларуси по футболу (U-21) потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы 2019 года.



10 сентября в Гродно команда Людаса Румбутиса крупно проиграла хорватам — 0:4 (Яколиш, 16, Шуньич, 44, Халилович, 46, Брекало, 65).



Положение команд в отборочной группе 1: Греция — 22 очка (8 игр; разница мячей 24-3), Хорватия — 19 (8; 25-5), Чехия — 13 (8; 13-14), Беларусь — 11 (8; 10-12), Молдова — 7 (9; 8-22), Сан-Марино — 0 (9; 1-25).



Победители девяти отборочных групп выходят напрямую в финальную стадию ЧЕ, а четыре лучшие команды среди занявших вторые места примут участие в стыковых матчах.



Финальный турнир, который пройдет в Италии, одновременно станет квалификационным турниром летних Олимпийских игр-2020. Беларусь единственный раз выступила на Олимпиаде в 2012 году (тренер — Георгий Кондратьев).



11 октября белорусская команда примет в Борисове чехов, а 16 октября проведет в Греции заключительный матч отборочного турнира ЧЕ-2019.