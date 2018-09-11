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Дата распечатки: 11.09.2018 10:43
 
11.09.2018 10:30 Общество

Минчанин обвиняется в изготовлении фальшивых денег и покушении на мошенничество в крупном размере

Минск, 11 сентября. 62-летний минчанин обвиняется в изготовлении фальшивых денег и покушении на мошенничество в крупном размере, сообщает сайт Следственного комитета.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники милиции получили информацию о том, что житель Минска осуществляет сбыт поддельных денежных купюр. Следователями было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого установлено 16 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого. С помощью компьютерной техники из сербских динаров и зимбабвийских долларов минчанин изготовлял и затем сбывал "евро".

Всего у мужчины обнаружено и изъято 330 купюр различных валют, представленных в основном российскими рублями и евро. При этом две купюры номиналом по 1.000 долларов Зимбабве не имели признаков подделки. Поддельные денежные билеты использовались обвиняемым для оплаты при приобретении фруктов, парфюмерии и других товаров.

Изъятые купюры направлены на исследование в Государственный комитет судебных экспертиз. В представленных денежных билетах исследовалась технологическая, полиграфическая и физико-химическая защита. В результате установлено совпадение образцов с денежными билетами Республики Сербия и Республики Зимбабве. Также модификации подвергались российские рубли образца 1992 года — на них менялся год выпуска.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ст. 14, ч. 3 ст. 209 (покушение на мошенничество в крупном размере), ст. 13, ч. 2 ст. 221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Дело передано прокурору для направления в суд.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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