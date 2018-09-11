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Дата распечатки: 11.09.2018 12:30
 
11.09.2018 11:14 Общество

По неофициальной информации, у начальника ТЭЦ Городейского сахарного комбината найден склад боевого оружия

Минск, 11 сентября. В Гомельском районе был задержан житель Городеи, у которого в машине обнаружены 16 патронов калибра 9 мм, сообщил сайт МВД.

"В агрогородке Красное Гомельского района 7 сентября в 20.35 сотрудниками ГУБОПиК МВД и УГАИ УВД задержан житель городского поселка Городея Несвижского района, у которого в автомашине "Мицубиси" обнаружено и изъято 16 патронов калибра 9 мм. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

По информации портала tut.by, речь идет о 48-летнем начальнике ТЭЦ Городейского сахарного комбината. При проведении обыска у него в гараже в сейфах найден склад боевого оружия. Оружие также найдено у него в квартире и на рабочем месте.

По словам очевидца, обыск в гараже проходил 8 сентября с 4 утра до 5 вечера. "Нашли 19 единиц боевого оружия: пулемет, два автомата Калашникова, винтовки. Все хранилось в железных сейфах, их пришлось вскрывать. Сотрудники, которые работали на месте, говорили, это оружие он собирал пять-шесть лет, — рассказал очевидец. — Обычно люди стреляют по круглым мишеням, у Леонида в гараже были силуэты людей с лицами. Стояли бумажные женщины, мужчины, одна мишень была прострелена. Оружие все было пустое, патроны были отдельно".

В Следственном комитете эту информацию пока не комментируют.

Заместитель генерального директора ОАО "Городейский сахарный комбинат" Олег Забродский не подтвердил, но и не опроверг сведения о задержании начальника ТЭЦ. "На данный момент никакой официальной информации по данному поводу у нас нет", — сказал он БелаПАН.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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