11.09.2018 11:44 Общество
МВД: У задержанного жителя Городеи изъяты пулемет, автоматы, взрывпакеты, 10 тыс. патронов и другое оружие
фото mvd.gov.by
Минск, 11 сентября. МВД уточнило, какое именно оружие обнаружено и изъято у задержанного жителя Городеи. Как сообщает сайт министерства, при задержании в агрогородке Красное (Гомельский район) в автомобиле жителя Городеи были обнаружены "тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько снаряженных магазинов к перечисленному оружию, винтовка неустановленной модели, 4 ручные гранаты, 3 взрывпакета и сотни патронов различного калибра".
При проведении обыска в квартире, гараже и служебном кабинете задержанного тоже найдено оружие. В частности, изъяты зарегистрированные два нарезных карабина, четыре гладкоствольных ружья и два пистолета, а также незаконно хранящиеся пулемет, пять автоматов, 10 винтовок, 10 пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, порядка 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тысяч патронов различного калибра.
По данному факту Гомельским районным отделом Следственного комитета 8 сентября было возбуждено дело по ч. 2 ст. 295 УК Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Задержанный находится в изоляторе временного содержания УВД Гомельского облисполкома.
По информации портала tut.by, речь идет о начальнике ТЭЦ Городейского сахарного комбината.
МВД также сообщает, что в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий по данному делу был задержан гражданин из близкого окружения фигуранта. "При обыске его жилища в Брестской области обнаружены зарегистрированные нарезной длинноствольный карабин, гладкоствольное ружье и незаконно хранящиеся 3 винтовки, 3 гладкоствольных охотничьих ружья и 381 патрон различного калибра", — говорится в сообщении.
Все изъятое оружие и боеприпасы направлены для проведения комплексных экспертиз в подразделения Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению источников происхождения столь обширного арсенала и возможных соучастников фигуранта в незаконном обороте оружия.
По данному факту Гомельским районным отделом Следственного комитета 8 сентября было возбуждено дело по ч. 2 ст. 295 УК Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Задержанный находится в изоляторе временного содержания УВД Гомельского облисполкома.
По информации портала tut.by, речь идет о начальнике ТЭЦ Городейского сахарного комбината.
МВД также сообщает, что в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий по данному делу был задержан гражданин из близкого окружения фигуранта. "При обыске его жилища в Брестской области обнаружены зарегистрированные нарезной длинноствольный карабин, гладкоствольное ружье и незаконно хранящиеся 3 винтовки, 3 гладкоствольных охотничьих ружья и 381 патрон различного калибра", — говорится в сообщении.
Все изъятое оружие и боеприпасы направлены для проведения комплексных экспертиз в подразделения Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению источников происхождения столь обширного арсенала и возможных соучастников фигуранта в незаконном обороте оружия.