МВД: У задержанного жителя Городеи изъяты пулемет, автоматы, взрывпакеты, 10 тыс. патронов и другое оружие

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Минск, 11 сентября. МВД уточнило, какое именно оружие обнаружено и изъято у задержанного жителя Городеи. Как сообщает сайт министерства, при задержании в агрогородке Красное (Гомельский район) в автомобиле жителя Городеи были обнаружены "тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько снаряженных магазинов к перечисленному оружию, винтовка неустановленной модели, 4 ручные гранаты, 3 взрывпакета и сотни патронов различного калибра".