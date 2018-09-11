В Беларуси утверждены изменения и дополнения в Правила автомобильных перевозок пассажиров

Минск, 11 сентября. Постановлением Совета министров от 31 августа 2018 года № 636 внесены изменения и дополнения в Правила автомобильных перевозок пассажиров, утвержденные постановлением Совмина от 30 июня 2008 года № 972.







Как сообщает Министерство транспорта и коммуникаций, основные нововведения Правил автомобильных перевозок пассажиров касаются: понятийного аппарата (например, введены определения терминов валидатор, информационная система продажи билетов, терминал работника контрольно-ревизорской службы на автомобильном транспорте); реквизитов билетов (например, устанавливается, что на билете при междугородных перевозках при отсутствии технической возможности номер места для сидения может не указываться); бронирования мест для проезда и продажи билетов; использования электронных билетов при автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении; отнесения пассажиров к безбилетным; порядка создания и деятельности контрольно-ревизорских служб на автомобильном транспорте.







Кроме того, приведены в соответствие с законом "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" вопросы организации междугородных межобластных автоперевозок пассажиров в регулярном сообщении (такие перевозки организуются местными исполнительными и распорядительными органами областного территориального уровня, по территории которых проходит маршрут этих перевозок); условия выполнения и оформления документов при автоперевозках пассажиров в нерегулярном сообщении (например, дополнительно определяется, что к таким перевозкам относятся городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров к торговым центрам, осуществляемые по заказу администраций торговых центров); требования к транспортным средствам (установлены требования к оформлению и оборудованию автомобилей-такси); информация, которая должна представляться диспетчерами такси или перевозчиками, самостоятельно выполняющими прием и передачу заказов на выполнение перевозок автомобилями-такси, в соответствующие инспекции Министерства по налогам и сборам; условия выполнения автоперевозок пассажиров автомобилями-такси, в том числе заказанных с использованием электронной информационной системы (определяется, что заключение и исполнение договора автомобильной перевозки пассажира автомобилем-такси, заказанной с использованием электронной информационной системы, удостоверяется электронной квитанцией, направляемой на адрес электронной почты, указанный заказчиком такой перевозки; регламентируется информация, которая должна содержаться в электронной квитанции).











Постановление № 636 вступает в силу через месяц после его официального опубликования.

Как отмечают в Минтрансе, принятие Правил автомобильных перевозок пассажиров в новой редакции будет способствовать получению простого и понятного всем субъектам механизма работы на рынке транспортных услуг, гарантировать защиту прав и законных интересов пассажиров и перевозчиков, включая вопросы безопасности перевозок.