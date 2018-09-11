Доллар США, евро и российский рубль подорожали на торгах БВФБ

Минск, 11 сентября. 11 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль подешевел к трем основным валютам.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0210 рубля (0,84%) и составил 2,5187 рубля.



Курс доллара США увеличился на 0,0068 рубля и (0,31%) до 2,1673 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0038 рубля (0,12%) и составил 3,0966 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля. Стоимость барреля нефти Brent во вторник утром поднималась выше 78 долларов США.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,1059 рубля и составил 69,9744 рубля.