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Дата распечатки: 11.09.2018 13:54
 
11.09.2018 13:13 Экономика, Финансы

Доллар США, евро и российский рубль подорожали на торгах БВФБ

Минск, 11 сентября. 11 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль подешевел к трем основным валютам.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0210 рубля (0,84%) и составил 2,5187 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0068 рубля и (0,31%) до 2,1673 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0038 рубля (0,12%) и составил 3,0966 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля. Стоимость барреля нефти Brent во вторник утром поднималась выше 78 долларов США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,1059 рубля и составил 69,9744 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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