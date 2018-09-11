Лукашенко: По делу о коррупции в здравоохранении фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств

Минск, 11 сентября. По делу о коррупции в системе здравоохранения страны почти 100 человек попали под следствие, фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств, заявил Александр Лукашенко 11 сентября в Минске на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях.

По его словам, актуальность сегодняшнего совещания вызвана прежде всего необходимостью решения проблем, которые накопились в медицинской сфере. "Их масштаб таков, что уже нельзя просто ограничиться новыми назначениями", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



"С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло — почти в два раза. К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной. Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль — от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть, и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача — не найти "стрелочников", а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония. Так что не надо было ничего гадать, это было мое поручение контролирующим и правоохранительным органам. Причину я вам назвал", — сказал Лукашенко.

По его словам, самое важное было — выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению "пока 95 уголовных дел".



"Когда следствие закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают", — заявил Лукашенко.

Как сообщалось, в конце июня стало известно о вскрытии Комитетом госбезопасности масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения. Среди задержанных назывались замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий, директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия "Белмедтехника" Александр Шарак, начальник военно-медицинского управления Минобороны Алексей Еськов, гендиректор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий.

29 июня вице-премьер Василий Жарко заявил журналистам, что не знал о существовании масштабной коррупционной схемы в здравоохранении. "Если бы я знал, то были бы меры приняты еще тогда. Мы действительно контролируем ситуацию в стране, — сказал чиновник. — Закупки — это такой непростой вопрос, что рабочий день свой начинали и завершали организациями закупок. Если где-то мы что-то чувствовали — сразу принимали меры в отношении виновных, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Но что в такое дело вырастет, я просто не ожидал".

Александр Лукашенко в ходе назначения нового правительства 18 августа заявил о недопустимости коррупционных проявлений во властных структурах. "Виновные сядут. Но в стране должен быть закон, и все должно быть по закону, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — И их немало уже посадили — тех, кто нарушает этот закон. И этот закон для всех одинаков: и для чиновников, и для рабочих, и для крестьян, для специалистов, учителей и врачей… Все будет по закону".



"И вас хочу об этом предупредить особо, — обратился глава государства к новым членам правительства. — Потому что завтра вокруг вас начнут виться бизнесмены и прочие, которые хотят легкой жизни. Вы со всеми встречайтесь, разговаривайте, ходите с ними в баню, если хотите. Можете с ними даже сто грамм выпить. Но помните, что вы — люди государственные. Моральный ваш облик и поведение на глазах у людей. У меня нет привычки ходить за чиновником, и даже членом правительства, смотреть, куда он пошел. Ходите, куда хотите. Это ваше право. Вы должны видеть, чем живет общество, и вы живете в этом обществе. Но помните: на любое нарушение, особенно взятки, коррупционные и другие проявления, будет мгновенно реакция с моей стороны, как бы мне больно это ни было".

"Но поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы — мои "дети". Мне что, приятно было этих людей (из предыдущего руководства правительства) уволить? Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков — и там, и там… И Василий Иванович Жарко. Но если провалы в работе... Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там — обвал. Как я могу работать с таким человеком?" — сказал Лукашенко.

