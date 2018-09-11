Гомель, 11 сентября. В Хойникском районе милиционеры застрелили бешеную лису.



Как сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома, в милицию обратилась жительница деревни Стреличево, которая заметила на подворье лису. Животное вело себя неадекватно, бросалось на собаку. Когда хозяйка попыталась прогнать лису, та ощетинилась, намереваясь броситься на женщину.



На место происшествия направили наряд милиции. Сотрудники РОВД обнаружили лису в соседнем подворье. "Внешние признаки — пена у рта и шаткость при передвижении — говорили о том, что лиса больна. Учитывая ситуацию, милиционеры приняли решение использовать огнестрельное оружие и обезвредить дикое животное, так как оно непосредственно угрожало жизни или здоровью граждан", — отмечает пресс-служба.



Тушка направлена на исследование ветеринарам.



Год назад в Стреличеве произошел аналогичный случай, милиционерам также пришлось использовать табельное оружие.