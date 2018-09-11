Макей встретился с новым послом России

Минск, 11 сентября. Министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с новым послом России Михаилом Бабичем по случаю вручения им копий верительных грамот.



Министр "пожелал успехов послу России и выразил надежду на активную совместную работу в целях дальнейшего укрепления стратегических отношений между Минском и Москвой", сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.



В ходе встречи обсуждены "актуальные вопросы белорусско-российских отношений и ближайшая повестка дня двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях". Рассмотрены "практические шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества".



Стороны также затронули "тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений".



Бабич назначен послом в Минске 24 августа. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Еще одним указом Бабич назначен спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.



В связи с новыми назначениями Путин освободил Бабича от должности полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. В должности полпреда Бабич работал с 15 декабря 2011 года. Он кандидат экономических наук, член провластной партии "Единая Россия". Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002 года по февраль 2003-го.



Как отмечали ранее эксперты портала РБК, совмещение должности посла в другом государстве с должностью спецпредставителя президента — достаточно редкий случай в российской дипломатической практике. Например, две должности совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами в Украине и одновременно спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной.



РБК подчеркивал, что должность спецпредставителя президента дает послу дополнительные рычаги влияния: помимо традиционной дипломатической работы по линии МИД он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства.



Предыдущий посол России в Беларуси, 77-летний Александр Суриков, проработал на этой должности 12 лет.