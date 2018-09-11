В Минске задержан гражданин России, похитивший деньги из банкомата

Минск, 11 сентября. В белорусской столице задержан 27-летний гражданин России, похитивший деньги из банкомата, сообщил отдел информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.



Около полудня 6 сентября в Советский РУВД Минска от сотрудника банка поступила информация о повреждении банкомата на улице Кольцова. При наружном осмотре банкомата были выявлены повреждения лицевой панели под монитором. После проведения инкассации и инвентаризации установлено, что сумма похищенных средств составила около 83 тыс. белорусских рублей.



После часа ночи 7 сентября поступил сигнал о сбое в работе банкомата, расположенного на улице Кунцевщина. Наряд патрульно-постовой службы Фрунзенского РУВД задержал возле банкомата гражданина России, у которого при личном обыске изъято более 146 тыс. белорусских рублей, два мобильных телефона, все необходимое для получения доступа к денежным средствам, паспорт, перчатки, изолента черного цвета для заклеивания видеокамеры, рюкзак, ключ от номера в столичной гостинице и иные личные вещи.



В ходе осмотра обнаружены и изъяты следы рук, обуви, биологические следы для дальнейшего проведения экспертных исследований.



Сотрудники управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома совместно с сотрудниками Следственного комитета устанавливают возможную причастность задержанного к совершению аналогичного преступления на улице Кольцова. В Беларусь мужчина прибыл в сентябре, ранее не судим.



Возбуждено дело по ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса (хищение путем использования компьютерной техники). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.