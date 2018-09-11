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Дата распечатки: 11.09.2018 19:02
 
11.09.2018 18:32 Общество

В Молодечно "Фольксваген" наехал на 10-летнюю велосипедистку

Минск, 11 сентября. В Молодечно 45-летний местный житель, управляя автомобилем "Фольксваген Венто", двигаясь по Банному переулку, на пересечении с улицей Богдановича совершил наезд на 10-летнюю велосипедистку, сообщило 11 сентября управление ГАИ УВД Миноблисполкома.

Пятиклассница с ссадиной была госпитализирована. Водитель был трезвый. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что лицам моложе 14 лет запрещено управлять велосипедом без сопровождения совершеннолетнего лица на дороге (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек). В случае нарушения к административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетних.

Согласно еще одному сообщению ГАИ областной милиции, в Борисове на улице Серебренникова 16-летний лицеист, выезжая с дворовой территории на скутере Hors 051, не уступил дорогу автомашине. В результате ДТП парень получил телесные повреждения и был госпитализирован.
БелаПАН.

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