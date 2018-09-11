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Дата распечатки: 11.09.2018 22:46
 
11.09.2018 18:46 Общество

Два человека пострадало в результате взрыва на мини-заводе по изготовлению самогона в Логойском районе

Минск, 11 сентября. Два человека пострадало в результате взрыва на мини-заводе по изготовлению самогона в Логойском районе, сообщило УВД Минского облисполкома.

По предварительным данным, взорвался один из котлов.

В милицию сообщение о ЧП поступило утром 9 сентября из районной больницы. В лечебное учреждение из деревни Старый Млын были доставлены двое мужчин с термическими ожогами тела, лица, туловища и конечностей 2-3 степени. Прибывшим для опроса милиционерам мужчины рассказали, что взрыв произошел в то время, когда они ремонтировали паровой котел в бане.

На месте происшествия, в хозпостройке одного из подворий, сотрудники милиции обнаружили 465 л самогона и 600 л браги, а также самогонный аппарат. Позже один из пострадавших признал, что со знакомыми занимался изготовлением самогона, а взрыв произошел во время ремонта одного из котлов.

Самогонный аппарат демонтирован, самогон и брага уничтожены. Домовладение принадлежит жителю Минского района, его местонахождение устанавливается. По факту изготовления самогона проводится проверка.
БелаПАН.

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