Вице-премьер Петришенко наделен рядом полномочий "в целях обеспечения представительства и защиты интересов Беларуси" в рамках интеграционных образований

Минск, 11 сентября. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, бывший посол Беларуси в России, наделен рядом полномочий в целях обеспечения представительства и защиты интересов Беларуси в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и СНГ, реализации политики в соответствующей сфере. Соответствующий указ подписал 11 сентября Александр Лукашенко.



"Игорь Петришенко наделен полномочиями представителя от Республики Беларусь в Совете Евразийской экономической комиссии; по вопросам деятельности Республики Беларусь в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении пресс-службы президента.



Кроме того, Петришенко назначен национальным координатором Беларуси по вопросам СНГ.