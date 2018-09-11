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Дата распечатки: 11.09.2018 22:47
 
11.09.2018 19:07 Политика, Экономика

Вице-премьер Петришенко наделен рядом полномочий "в целях обеспечения представительства и защиты интересов Беларуси" в рамках интеграционных образований

Минск, 11 сентября. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, бывший посол Беларуси в России, наделен рядом полномочий в целях обеспечения представительства и защиты интересов Беларуси в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и СНГ, реализации политики в соответствующей сфере. Соответствующий указ подписал 11 сентября Александр Лукашенко.

"Игорь Петришенко наделен полномочиями представителя от Республики Беларусь в Совете Евразийской экономической комиссии; по вопросам деятельности Республики Беларусь в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, Петришенко назначен национальным координатором Беларуси по вопросам СНГ.
БелаПАН.

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