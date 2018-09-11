Беларусь подарит Венесуэле 500 тонн сухого молока

Минск, 11 сентября. Беларусь поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого цельного молока на безвозмездной основе. Соответствующее распоряжение 11 сентября подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.



"Продукт будет произведен Лепельским молочно-консервным комбинатом и ОАО "Беллакт" по венесуэльским стандартам и содержать витамины A и D", — отмечается в релизе.



"Данное решение направлено на оказание в сложной экономической ситуации поддержки стратегическому партнеру Беларуси в Латинской Америке, дальнейшую активизацию политического и делового сотрудничества, укрепление доверия и дружественных отношений между двумя странами и народами", — говорится в сообщении.