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Дата распечатки: 11.09.2018 22:45
 
11.09.2018 19:39 Экономика, Политика

Беларусь подарит Венесуэле 500 тонн сухого молока

Минск, 11 сентября. Беларусь поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого цельного молока на безвозмездной основе. Соответствующее распоряжение 11 сентября подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

"Продукт будет произведен Лепельским молочно-консервным комбинатом и ОАО "Беллакт" по венесуэльским стандартам и содержать витамины A и D", — отмечается в релизе.

"Данное решение направлено на оказание в сложной экономической ситуации поддержки стратегическому партнеру Беларуси в Латинской Америке, дальнейшую активизацию политического и делового сотрудничества, укрепление доверия и дружественных отношений между двумя странами и народами", — говорится в сообщении.
БелаПАН.

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