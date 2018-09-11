11.09.2018 20:12 Общество
Совмин разработал проект положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурсов
Минск, 11 сентября. Проект положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса разработал Совет министров. Документ должен вступить в силу 1 декабря 2018 года вместе с основными поправками в закон о СМИ. Фактически речь идет об идентификации участников интернет-форумов.
Проект размещен на сайте "Правовой форум Беларуси". В соответствии с пунктом 3 "размещение пользователем информационных сообщений и (или) материалов осуществляется после его идентификации на интернет-ресурсе, которая производится с согласия пользователя на основании заключенного при регистрации учетной записи пользовательского соглашения, путем установления абонентского номера, принадлежащего пользователю". Согласие пользователя на сбор, обработку, хранение его данных, используемых владельцем интернет-ресурса при идентификации, считается полученным с момента отправки таких данных.
Согласно пункту 6 владелец интернет-ресурса при проведении предварительной идентификации путем установления абонентского номера, принадлежащего пользователю, вправе "собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять с соблюдением требований, определенных законодательными актами":
- персональные данные пользователя: фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), пол, число, месяц, год рождения, место рождения;
- адрес электронной почты пользователя;
- сведения о дате и времени размещения на интернет-ресурсе информационных сообщений и (или) материалов, включая идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).
Пункт 8 гласит: "При установлении владельцем интернет-ресурса фактов, подтверждающих, что информация, предоставленная пользователем при регистрации учетной записи, не соответствует действительности, а также в случае использования при регистрации учетной записи информации, противоречащей требованиям законодательства <…>, в том числе нарушающей права и интересы третьих лиц, владелец интернет-ресурса имеет право приостановить оказание услуг пользователю до момента устранения выявленных нарушений или аннулировать (обезличить) учетную запись".
Пользователь интернет-ресурса имеет право "в любое время расторгнуть в одностороннем порядке пользовательское соглашение, аннулировав свою учетную запись" (пункт 9). В случае аннулирования учетной записи владелец интернет-ресурса обязан шесть месяцев хранить данные пользователя и предоставлять их по запросу (пункт 10).
Данные пользователя предоставляются по требованию "органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов" (пункт 11, последний).
Проект размещен на сайте "Правовой форум Беларуси". В соответствии с пунктом 3 "размещение пользователем информационных сообщений и (или) материалов осуществляется после его идентификации на интернет-ресурсе, которая производится с согласия пользователя на основании заключенного при регистрации учетной записи пользовательского соглашения, путем установления абонентского номера, принадлежащего пользователю". Согласие пользователя на сбор, обработку, хранение его данных, используемых владельцем интернет-ресурса при идентификации, считается полученным с момента отправки таких данных.
Согласно пункту 6 владелец интернет-ресурса при проведении предварительной идентификации путем установления абонентского номера, принадлежащего пользователю, вправе "собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять с соблюдением требований, определенных законодательными актами":
- персональные данные пользователя: фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), пол, число, месяц, год рождения, место рождения;
- адрес электронной почты пользователя;
- сведения о дате и времени размещения на интернет-ресурсе информационных сообщений и (или) материалов, включая идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).
Пункт 8 гласит: "При установлении владельцем интернет-ресурса фактов, подтверждающих, что информация, предоставленная пользователем при регистрации учетной записи, не соответствует действительности, а также в случае использования при регистрации учетной записи информации, противоречащей требованиям законодательства <…>, в том числе нарушающей права и интересы третьих лиц, владелец интернет-ресурса имеет право приостановить оказание услуг пользователю до момента устранения выявленных нарушений или аннулировать (обезличить) учетную запись".
Пользователь интернет-ресурса имеет право "в любое время расторгнуть в одностороннем порядке пользовательское соглашение, аннулировав свою учетную запись" (пункт 9). В случае аннулирования учетной записи владелец интернет-ресурса обязан шесть месяцев хранить данные пользователя и предоставлять их по запросу (пункт 10).
Данные пользователя предоставляются по требованию "органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов" (пункт 11, последний).