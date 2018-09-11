Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/11/972436/
Дата распечатки: 11.09.2018 22:45
 
11.09.2018 20:12 Общество

Совмин разработал проект положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурсов

Минск, 11 сентября. Проект положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса разработал Совет министров. Документ должен вступить в силу 1 декабря 2018 года вместе с основными поправками в закон о СМИ. Фактически речь идет об идентификации участников интернет-форумов.

Проект размещен на сайте "Правовой форум Беларуси". В соответствии с пунктом 3 "размещение пользователем информационных сообщений и (или) материалов осуществляется после его идентификации на интернет-ресурсе, которая производится с согласия пользователя на основании заключенного при регистрации учетной записи пользовательского соглашения, путем установления абонентского номера, принадлежащего пользователю". Согласие пользователя на сбор, обработку, хранение его данных, используемых владельцем интернет-ресурса при идентификации, считается полученным с момента отправки таких данных.

Согласно пункту 6 владелец интернет-ресурса при проведении предварительной идентификации путем установления абонентского номера, принадлежащего пользователю, вправе "собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять с соблюдением требований, определенных законодательными актами":

- персональные данные пользователя: фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), пол, число, месяц, год рождения, место рождения;

- адрес электронной почты пользователя;

- сведения о дате и времени размещения на интернет-ресурсе информационных сообщений и (или) материалов, включая идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).

Пункт 8 гласит: "При установлении владельцем интернет-ресурса фактов, подтверждающих, что информация, предоставленная пользователем при регистрации учетной записи, не соответствует действительности, а также в случае использования при регистрации учетной записи информации, противоречащей требованиям законодательства <…>, в том числе нарушающей права и интересы третьих лиц, владелец интернет-ресурса имеет право приостановить оказание услуг пользователю до момента устранения выявленных нарушений или аннулировать (обезличить) учетную запись".

Пользователь интернет-ресурса имеет право "в любое время расторгнуть в одностороннем порядке пользовательское соглашение, аннулировав свою учетную запись" (пункт 9). В случае аннулирования учетной записи владелец интернет-ресурса обязан шесть месяцев хранить данные пользователя и предоставлять их по запросу (пункт 10).

Данные пользователя предоставляются по требованию "органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов" (пункт 11, последний).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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