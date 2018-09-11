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Дата распечатки: 12.09.2018 01:12
 
11.09.2018 23:38 Спорт

Беларусь сыграла вничью с Молдовой во втором туре футбольной Лиги наций

Минск, 11 сентября. Во втором туре Лиги наций белорусская футбольная сборная сыграла вничью 0:0 с Молдовой. Матч прошел 11 сентября в Кишиневе.

Состав гостей: Черник, Драгун, Мартынович (капитан), Шитов, Политевич, Брессан (Кендыш, 77), Нехайчик (Баланович, 72), Лаптев (Сарока, 59), Маевский, М. Володько, Стасевич. Предупреждение получил М. Володько (73).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 17:9 в пользу гостей, из них в створ ворот — 2:1, угловые удары — 7:4, офсайды — 1:2, штрафные удары — 14:12, владение мячом (в %) — 52:48, точность пасов (в %) — 79:74 (354/446 : 268/363).

Единоличным лидером группы 2 слабейшей лиги D стал Люксембург, выигравший на выезде у Сан-Марино — 3:0.

В первом туре 8 сентября Беларусь победила дома Сан-Марино — 5:0, а Люксембург забил четыре безответных мяча Молдове.

Положение команд: Люксембург — 6 очков (разница мячей 7-0), Беларусь — 4 (5-0), Молдова — 1 (0-4), Сан-Марино — 0 (0-8).

Следующий тур пройдет 12 октября: Беларусь — Люксембург, Молдова — Сан-Марино.

Победитель группы по итогам двухкругового турнира продолжит борьбу за путевку на чемпионат Европы 2020 года.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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