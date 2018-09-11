Обзор важнейших событий 11 сентября 2018 года

Минск, 11 сентября. Руководство Минздрава компенсирует ущерб в трехкратном размере, если будет замешано в коррупции. Это следует из заявлений Александра Лукашенко на совещании по проблемным вопросам в системе здравоохранения. "Вы знаете, следствие продолжается. Я вам задаю прямой вопрос всем, вот заместителю и министру: вы там не попадетесь? Мой вам совет и передайте своим подчиненным: если у вас там что-то есть, то вы найдите возможность выхода из этой ситуации. Это мой вам совет. Не дай бог мне доложат малейшую зацепку по персоналиям, по руководству Минздрава, я буду настаивать на том, чтобы умножили на три. Минимум получится коэффициент три. Если где-то снисхождение кому-то будет, то вам будет увеличение. Сразу умножайте на три. Поэтому если, не дай бог, вы где-то запутались, поищите выход из этой ситуации", — сказал Лукашенко.



Проект положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса разработал Совет министров. Документ должен вступить в силу 1 декабря 2018 года вместе с основными поправками в закон о СМИ. Фактически речь идет об идентификации участников интернет-форумов. В соответствии с пунктом 3 "размещение пользователем информационных сообщений и (или) материалов осуществляется после его идентификации на интернет-ресурсе, которая производится с согласия пользователя на основании заключенного при регистрации учетной записи пользовательского соглашения, путем установления абонентского номера, принадлежащего пользователю". Согласие пользователя на сбор, обработку, хранение его данных, используемых владельцем интернет-ресурса при идентификации, считается полученным с момента отправки таких данных. Данные пользователя предоставляются по требованию "органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов" (пункт 11).



Министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с новым послом России Михаилом Бабичем по случаю вручения им копий верительных грамот. Министр "пожелал успехов послу России и выразил надежду на активную совместную работу в целях дальнейшего укрепления стратегических отношений между Минском и Москвой", сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. В ходе встречи обсуждены "актуальные вопросы белорусско-российских отношений и ближайшая повестка дня двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях". Рассмотрены "практические шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества". Стороны также затронули "тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений".



Журналистке Ольге Чайчиц и оператору Андрею Козелу, которые сотрудничают с польским телеканалом "Белсат", ограничен выезд из Беларуси. Официальной причиной запрета стали штрафы, наложенные на журналистов за сотрудничество с зарубежным телеканалом без аккредитации. Чайчиц и Козел показали судебному исполнителю квитанции об уплате всех штрафов, но в ответ им заявили, что невозможно проверить, вся ли сумма уплачена, поскольку "не работает база". Судебный исполнитель также попросила привезти все квитанции об уплате штрафов за прошлый год. При этом снять ограничение на выезд можно будет не раньше, чем заработает база, а когда это произойдет, неизвестно. На следующей неделе у Чайчиц запланированы встречи с представителями организации "Репортеры без границ" и парламентариями в Париже. Затем журналистка намеревалась посетить Брюссель, где у нее намечены встречи в Европарламенте и Еврокомиссии. В ходе этих встреч Чайчиц собиралась рассказать о ситуации со СМИ в Беларуси. Журналистка считает, что истинная причина запрета на выезд из страны — не допустить этих встреч.