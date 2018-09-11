Лукашенко: Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления

Минск, 11 сентября. Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления, заявил Александр Лукашенко 11 сентября в Минске на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем.

"Местное самоуправление, управление регионами — это весьма важная в современном мире тема. И то, что Совет Европы уделяет этому большое внимание, дорогого стоит. И мы хотели бы поближе познакомиться с вашим опытом, поэтому тесно сотрудничаем с конгрессом", — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что круглый стол, который пройдет в Совете Республики, "принесет определенную пользу не только Беларуси, но и в целом Европе, а также самому конгрессу". Он поблагодарил Гудрун Мослер-Тернстрем за возможность провести в Минске подобное мероприятие. "Я хочу вас заверить, что мы сделаем все для того, чтобы оно было успешным", — сказал белорусский руководитель.

Глава государства обратил внимание, что у Беларуси есть опыт межрегионального сотрудничества с Россией, Украиной, странами Балтии в рамках трансграничных программ. "Осенью у нас состоятся два крупных мероприятия. В октябре — встреча руководителей регионов России (Форум регионов Беларуси и России), а затем в конце месяца — Форум регионов Беларуси и Украины. Я с удовольствием хочу пригласить вас, если у вас будет время, на эти мероприятия. И вы увидите уже осязаемые результаты от регионального сотрудничества", — отметил Лукашенко. Он добавил, что готов обсудить любые вопросы, которые есть у председателя конгресса.

В свою очередь Гудрун Мослер-Тернстрем отметила, что круглый стол — только начало сотрудничества в сфере местного самоуправления. Она подчеркнула открытость взаимодействия сторон, а также то, что обеим структурам есть чему поучиться друг у друга, сообщает пресс-служба президента.

