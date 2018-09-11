Вечер памяти Александра Кулинковича и Алеся Липая

Вечер памяти лидера группы "Нейро Дюбель" Александра Кулинковича (Куллинковича) прошел 10 сентября в минском кинотеатре velcom cinema (ТЦ Dana Mall). Кулинкович ушел из жизни 4 августа в возрасте 46 лет. На вечере были показаны фрагменты из его киноработ, в том числе трагикомедии "ГараШ", где Кулинкович сыграл главную роль, уникальные фотографии со съемок, своими воспоминаниями поделились коллеги, друзья, родные и близкие Александра.



Вспоминали в этот вечер и Алеся Липая — создателя и руководителя информационной компании БелаПАН, безвременно ушедшего 23 августа в возрасте 52 лет.



На снимках:

2 — организатор вечера режиссер и сценарист Андрей Курейчик;

4 — лидер группы "Крама" Игорь Ворошкевич (в центре);

5 — близкий друг Александра Кулинковича, солист "Нейро Дюбеля" Юрий Наумов;

6 — Игорь Ворошкевич;

9 — певец Дмитрий Войтюшкевич и дети Алеся Липая — Алеся и Ян;

10 — друг Алеся Липая, и.о. директора БелаПАН Дмитрий Новожилов;

11 — Андрей Курейчик.

