Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/11/media_kulink-lipay_fot/
Дата распечатки: 11.09.2018 09:08
 
11.09.2018 08:48 Фото

Вечер памяти Александра Кулинковича и Алеся Липая

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Вечер памяти лидера группы "Нейро Дюбель" Александра Кулинковича (Куллинковича) прошел 10 сентября в минском кинотеатре velcom cinema (ТЦ Dana Mall). Кулинкович ушел из жизни 4 августа в возрасте 46 лет. На вечере были показаны фрагменты из его киноработ, в том числе трагикомедии "ГараШ", где Кулинкович сыграл главную роль, уникальные фотографии со съемок, своими воспоминаниями поделились коллеги, друзья, родные и близкие Александра.

Вспоминали в этот вечер и Алеся Липая — создателя и руководителя информационной компании БелаПАН, безвременно ушедшего 23 августа в возрасте 52 лет.

На снимках:
2 — организатор вечера режиссер и сценарист Андрей Курейчик;
4 — лидер группы "Крама" Игорь Ворошкевич (в центре);
5 — близкий друг Александра Кулинковича, солист "Нейро Дюбеля" Юрий Наумов;
6 — Игорь Ворошкевич;
9 — певец Дмитрий Войтюшкевич и дети Алеся Липая — Алеся и Ян;
10 — друг Алеся Липая, и.о. директора БелаПАН Дмитрий Новожилов;
11 — Андрей Курейчик.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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