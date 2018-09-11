Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/11/media_kulink-lipay_vid/
Дата распечатки: 11.09.2018 10:43
 
11.09.2018 09:08 Видео, Общество

Андрей Курейчик: Уход Кулинковича и Липая — это огромная потеря

Вечер памяти лидера группы "Нейро Дюбель" Александра Кулинковича (Куллинковича) прошел 10 сентября в минском кинотеатре velcom cinema (ТЦ Dana Mall). Кулинкович ушел из жизни 4 августа в возрасте 46 лет. На вечере были показаны фрагменты из его киноработ, в том числе трагикомедии "ГараШ", где Кулинкович сыграл главную роль, уникальные фотографии со съемок, своими воспоминаниями поделились коллеги, друзья, родные и близкие Александра.

Вспоминали в этот вечер и Алеся Липая — создателя и руководителя информационной компании БелаПАН, безвременно ушедшего 23 августа в возрасте 52 лет.

Организатор вечера режиссер и сценарист Андрей Курейчик: "Саша Кулинкович — это эпоха белорусской рок-музыки, это человек, который создал абсолютно неповторимый стиль и который был блестящим киноактером.

Алесь Липай — это не просто мой друг, товарищ и соратник. Как мне кажется, это глыба белорусской журналистики, человек, во многом определивший стандарты информационной журналистики Беларуси, и человек, до последнего защищавший эти стандарты и свободу слова в нашей стране. Это огромная потеря, особенно в условиях, когда реально происходит огромное давление на независимые СМИ. Мы знаем про "дело БелТА" — чудовищное абсолютно, варварское, и мы знаем, что Алесь до последнего защищал своих журналистов, и не только своих, а всех тех, кто подвергся совершенно безумному наезду".
Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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