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Дата распечатки: 12.09.2018 08:52
 
12.09.2018 08:35 Спорт

БГК имени Мешкова одержал третью победу кряду в международной Seha-лиги.

Брест, 12 сентября. Чемпион Беларуси по гандболу БГК имени Мешкова в рамках третьего тура Seha-лиги обыграл в гостях дебютанта лиги сербский "Железничар" – 32:30 (19:15). Это третья кряду победа БГК в турнире, причем одержанная экспериментальным составом.

Ворота сербского клуба поразили: Баранов – 8, Сельвесюк – 7, Бочко – 6, Ященко – 4, Будейко, Куран – по 3, Мочалов – 1.

Угловой БГК Максим Баранов с 21 заброшенным мячом возглавляет бомбардирскую гонку турнира. А брестчане лидируют в Seha-лиги на пару с македонским "Вардаром" и хорватским "Нексе", набрав после трех матчей девять очков.

Следующий матч в рамках Seha-лиги БГК проведет 18 сентября в Бресте против словацкого "Татрана". А 15 сентября "мешковцев" ожидает старт в Лиге чемпионов, в этот день БГК сыграет в Швеции с "Кристианстадом".
Алесь Левчук, БелаПАН.

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