БГК имени Мешкова одержал третью победу кряду в международной Seha-лиги.

Брест, 12 сентября. Чемпион Беларуси по гандболу БГК имени Мешкова в рамках третьего тура Seha-лиги обыграл в гостях дебютанта лиги сербский "Железничар" – 32:30 (19:15). Это третья кряду победа БГК в турнире, причем одержанная экспериментальным составом.



Ворота сербского клуба поразили: Баранов – 8, Сельвесюк – 7, Бочко – 6, Ященко – 4, Будейко, Куран – по 3, Мочалов – 1.



Угловой БГК Максим Баранов с 21 заброшенным мячом возглавляет бомбардирскую гонку турнира. А брестчане лидируют в Seha-лиги на пару с македонским "Вардаром" и хорватским "Нексе", набрав после трех матчей девять очков.



Следующий матч в рамках Seha-лиги БГК проведет 18 сентября в Бресте против словацкого "Татрана". А 15 сентября "мешковцев" ожидает старт в Лиге чемпионов, в этот день БГК сыграет в Швеции с "Кристианстадом".

