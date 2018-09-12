Более 100 научно-технических разработок представит Беларусь на выставке в Узбекистане

Минск, 12 сентября. Более 100 научно-технических и инновационных разработок представит Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь на коллективном стенде в рамках национальной экспозиции на выставке белорусских производителей Made in Belarus, которая пройдет 14—19 сентября в Ташкенте (Узбекистан).



Как сообщила БелаПАН пресс-служба ГКНТ, свои достижения и технологии продемонстрируют организации и учреждения Министерства образования и Национальной академии наук Беларуси.



Так, Белорусский государственный университет покажет оригинальные белорусские препараты для лечения злокачественных опухолей головы, шеи, рака желудка с диссеминированным поражением брюшной полости, а также ветеринарные биопрепараты для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных и непродуктивных животных. Их главной отличительной особенностью является многофункциональность, высокое качество и конкурентная цена.



Летательные аппараты самолетного типа для дистанционного мониторинга местности и объектов представит Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси.



Кроме того, будут экспонироваться высокотехнологичные ультразвуковые технологии и оборудование медицинского назначения для кардиологии, онкологии и стоматологии, а также интеллектуальные биомедицинские системы и многое другое.



Напомним, 12—14 сентября в Узбекистане с официальным визитом будет находиться Александр Лукашенко.