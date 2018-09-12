Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/12/972473/
Дата распечатки: 12.09.2018 12:10
 
12.09.2018 10:58 Экономика

Более 100 научно-технических разработок представит Беларусь на выставке в Узбекистане

Минск, 12 сентября. Более 100 научно-технических и инновационных разработок представит Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь на коллективном стенде в рамках национальной экспозиции на выставке белорусских производителей Made in Belarus, которая пройдет 14—19 сентября в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщила БелаПАН пресс-служба ГКНТ, свои достижения и технологии продемонстрируют организации и учреждения Министерства образования и Национальной академии наук Беларуси.

Так, Белорусский государственный университет покажет оригинальные белорусские препараты для лечения злокачественных опухолей головы, шеи, рака желудка с диссеминированным поражением брюшной полости, а также ветеринарные биопрепараты для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных и непродуктивных животных. Их главной отличительной особенностью является многофункциональность, высокое качество и конкурентная цена.

Летательные аппараты самолетного типа для дистанционного мониторинга местности и объектов представит Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси.

Кроме того, будут экспонироваться высокотехнологичные ультразвуковые технологии и оборудование медицинского назначения для кардиологии, онкологии и стоматологии, а также интеллектуальные биомедицинские системы и многое другое.

Напомним, 12—14 сентября в Узбекистане с официальным визитом будет находиться Александр Лукашенко.
Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 12 Сентябрь 2018, 12:10
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск