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Дата распечатки: 12.09.2018 13:44
 
12.09.2018 12:04 Политика, Экономика

Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан

Минск, 12 сентября. Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан, сообщила пресс-служба президента.

В Ташкенте он проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым — в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций.

"Ожидается, что стороны основное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники, — сообщает пресс-служба. — На переговорах также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений — от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет и о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Планируется, что президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня".

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях.

Визит продлится по 14 сентября.
БелаПАН.

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