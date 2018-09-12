Доллар США и российский рубль подорожали, евро подешевел на торгах БВФБ

Минск, 12 сентября. 12 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль ослабел к доллару США и российскому рублю, укрепился — к евро.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0059 рубля (0,23%) и составил 2,5128 рубля.



Курс доллара США увеличился на 0,0008 рубля (0,04%) до 2,1681 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0163 рубля (0,53%) и составил 3,1129 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость барреля нефти Brent в среду утром поднялась выше 79 долларов США.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,4016 рубля и составил 69,5728 рубля.