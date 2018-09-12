Минск, 12 сентября. 27-летний неработающий гражданин России подозревается в хищении из банкомата в Минске более 146 тысяч рублей.



Как сообщает сайт Следственного комитета, в ночь с 6 на 7 сентября в милицию обратился специалист охраны одного из крупных банков страны, который сообщил о срабатывании сигнализации банкомата.



"Установлено, что около 1 часа 30 минут к банкомату подошел мужчина и с использованием соответствующего программно-аппаратного обеспечения совершил несанкционированный доступ к операционной системе устройства. В результате подключения и введения ложной информации в систему ему удалось похитить более 146 тысяч рублей наличными", — говорится в сообщении.



Мужчина был задержан возле банкомата прибывшими на место сотрудниками милиции. Указанные денежные средства были обнаружены в ходе личного обыска в его рюкзаке.



Фрунзенским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства хищения денежных средств из банкомата в столице.



В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 4 ст. 212 (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса.



В ходе расследования продолжаются допросы свидетелей и исследования компьютерной техники.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, уже получены данные о причастности гражданина России к аналогичным эпизодам в других районах Минска, в том числе Советском.