Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/12/972539/
Дата распечатки: 12.09.2018 17:07
 
12.09.2018 16:08 Общество, Экономика

"Белавиа" обновила систему бронирования и ввела специальный тариф при покупке билетов на ее сайте

Минск, 12  сентября. Авиакомпания "Белавиа" обновила систему бронирования и ввела специальные тарифы, доступные только при покупке билетов на сайте авиакомпании belavia.by.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба "Белавиа", специальный тариф ниже на 10—17% по сравнению с минимальным действующим тарифом на соответствующих направлениях. К примеру, на данный момент стоимость билета по минимальному тарифу по направлению Минск — Рим составляет 123 евро, согласно новому тарифу такой билет обойдется пассажиру в 103 евро (стоимость указана по направлению в одну сторону, включая все таксы и сборы). Данный тариф будет отображаться в группе тарифов "Ограниченный эконом". Количество билетов по специальному тарифу ограничено.

В соответствии с пожеланиями пассажиров доработан "Календарь тарифов", теперь он имеет более удобный вид вкладок. При поиске вариантов перелета наглядно отображается суммарная стоимость для всех пассажиров с учетом такс и сборов.

Кроме изменений в процессе бронирования, с 11 сентября на сайте авиакомпании пользователям предоставлена возможность забронировать отель по маршруту следования.

Как отмечают в авиакомпании, развитие и совершенствование сайта belavia.by на этом не закончится. В ближайшее время благодаря обновлениям пассажиры смогут самостоятельно производить обмен или возврат билетов, а также управлять совершенными бронированиями, добавляя к ним дополнительные услуги, например дополнительную сумку багажа. На данный момент также ведется разработка версии сайта авиакомпании для слабовидящих.

Обновленная версия сайта в течение месяца будет работать в тестовом режиме. "Белавиа" просит с пониманием отнестись к этому и приносит извинения за возможные сбои.

"Белавиа" — крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 50 аэропортов 27 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/200).
Алексей Орешко, БелаПАН.

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