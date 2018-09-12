Лукашенко направил соболезнование президенту Индии в связи с многочисленными жертвами аварии пассажирского автобуса

Минск, 12 сентября. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с многочисленными жертвами в результате аварии пассажирского автобуса в штате Телингана.



Глава государства, как сообщает его пресс-служба, подчеркнул, что в Беларуси с чувством большой скорби узнали о трагедии. Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и высказал пожелания скорого выздоровления пострадавшим.



Во вторник, 11 сентября, на горном перевале в штате Телингана на юге Индии автобус, перевозивший паломников, упал в пропасть. По последним данным, более 50 человек погибли, около 20 пострадали. В качестве основной версии происшествия рассматривается неисправность тормозов.