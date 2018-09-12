Подписана "дорожная карта" сотрудничества между Санкт-Петербургом и Минском до 2020 года

Минск, 12 сентября. План мероприятий ("дорожную карту") по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Минском на 2018—2020 годы подписали 12 сентября в северной столице России первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский и вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан.



Белорусская делегация находится в Санкт-Петербурге по случаю проведения Дней Минска.



Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, в Смольном дворце губернатор Георгий Полтавченко встретился 12 сентября с Федором Римашевским. "Сотрудничество между Санкт-Петербургом и Минском активно развивается по всем направлениям, и мы не планируем снижать набранный темп", — подчеркнул Полтавченко.



Губернатор поручил профильным комитетам проработать новые инициативы двустороннего взаимодействия в области фармацевтики и радиоэлектроники, в гуманитарной сфере.



На встрече также обсудили ход реализации проекта "симметричных" "Белорусского квартала" в Петербурге и "Санкт-Петербургского квартала" в Минске.



Вице-губернатор Сергей Мовчан, выступая на пленарном заседании Форума делового сотрудничества в рамках Дней Минска в Санкт-Петербурге, заметил, что в настоящее время взаимодействие между предприятиями Санкт-Петербурга и Беларуси осуществляется по нескольким направлениям, в том числе в таких приоритетных отраслях, как фармацевтика, радиоэлектроника, станкостроение, а также сельское хозяйство.



Он обратил внимание, что у российских и белорусских предприятий есть точки соприкосновения, взаимодополняющие компетенции, которые позволят в перспективе реализовать масштабные совместные проекты. Также продолжается сотрудничество по вопросам поставок продовольственной продукции из Беларуси в торговые организации Санкт-Петербурга.