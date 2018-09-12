Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 12.09.2018 21:54
 
12.09.2018 21:14 Экономика, Общество

Подписана "дорожная карта" сотрудничества между Санкт-Петербургом и Минском до 2020 года

Минск, 12 сентября. План мероприятий ("дорожную карту") по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Минском на 2018—2020 годы подписали 12 сентября в северной столице России первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский и вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан.

Белорусская делегация находится в Санкт-Петербурге по случаю проведения Дней Минска.

Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, в Смольном дворце губернатор Георгий Полтавченко встретился 12 сентября с Федором Римашевским. "Сотрудничество между Санкт-Петербургом и Минском активно развивается по всем направлениям, и мы не планируем снижать набранный темп", — подчеркнул Полтавченко.

Губернатор поручил профильным комитетам проработать новые инициативы двустороннего взаимодействия в области фармацевтики и радиоэлектроники, в гуманитарной сфере.

На встрече также обсудили ход реализации проекта "симметричных" "Белорусского квартала" в Петербурге и "Санкт-Петербургского квартала" в Минске.

Вице-губернатор Сергей Мовчан, выступая на пленарном заседании Форума делового сотрудничества в рамках Дней Минска в Санкт-Петербурге, заметил, что в настоящее время взаимодействие между предприятиями Санкт-Петербурга и Беларуси осуществляется по нескольким направлениям, в том числе в таких приоритетных отраслях, как фармацевтика, радиоэлектроника, станкостроение, а также сельское хозяйство.

Он обратил внимание, что у российских и белорусских предприятий есть точки соприкосновения, взаимодополняющие компетенции, которые позволят в перспективе реализовать масштабные совместные проекты. Также продолжается сотрудничество по вопросам поставок продовольственной продукции из Беларуси в торговые организации Санкт-Петербурга.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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