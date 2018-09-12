НАИП: Расчетный объем инвестиций для внедрения в Беларуси всех компонентов системы тароматов составляет 90 млн евро

Минск, 12 сентября. Расчетный объем инвестиций для внедрения всех компонентов системы тароматов составляет 90 млн евро, сообщает Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП).



Презентация инвестиционного предложения по внедрению в Беларуси депозитной (залоговой) системы состоялась 11 сентября Минске на площадке ИООО "Ремондис".



На презентации присутствовали руководители министерств жилищно-коммунального хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, экономики, госучреждений "Оператор вторичных материальных ресурсов" и "Национальное агентство инвестиций и приватизации".



По приглашению НАИП в марте текущего года компании "Ремондис" и "Томра" приступили к подготовке инвестиционного предложения, которое включает закупку тароматов для автоматического приема тары (стеклянные и пластиковые бутылки, а также жестяные банки), строительство центров сортировки и пересчета, а также закупку автомобильной техники. Потенциальными инвесторами были представлены технико-экономические показатели проекта, детально обсуждены перспективы и этапы внедрения в республике депозитной (залоговой) системы.



"Эта система хорошо знакома белорусам с советских времен и ее модернизированная версия успешно зарекомендовала себя более чем в 30 развитых странах мира. Успешный пример — наши соседи, Литовская Республика. Население возвращает более 95% тары из-под напитков и получает за это чек, который можно обналичить либо купить товары", — отметил заместитель директора НАИП Михаил Дашук.



"Расчетный объем инвестиций для внедрения всех компонентов системы составляет 90 млн евро. Эти инвестиции планируется направить на реализацию инвестиционного проекта под ключ. Его успешная реализация позволит увеличить уровень использования коммунальных отходов на 10%, приблизив цель "нулевого захоронения" отходов и обеспечив при этом создание порядка 3.000 рабочих мест", — прокомментировал начальник отдела НАИП Роман Алейников.



НАИП напоминает, что внедрение депозитной (залоговой) системы является одним из модулей Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси на период до 2035 года, утвержденной постановлением Совета министров от 28 июля 2017 года № 567.