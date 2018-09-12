Обзор важнейших событий 12 сентября 2018 года

Минск, 12 сентября. Александр Лукашенко прибыл в Узбекистан с официальным визитом. В аэропорту имени Ислама Каримова его встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава МИД Абдулазиз Камилов. В первый день визита белорусский руководитель возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма и памятнику первому президенту страны Исламу Каримову. Переговоры белорусского руководителя с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в узком и расширенном форматах пройдут 13 сентября. Основной акцент, как ожидается, будет сделан на расширении торгово-экономического сотрудничества, а также развитии производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску техники, востребованной в Узбекистане. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов о расширении сотрудничества Беларуси и Узбекистана в различных сферах и отраслях.



Точная дата пятого раунда переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом еще не определена, сообщила журналистам глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин в Минске. "Пока нет точной даты, мы ждем ответа от МИД Беларуси", — сказала она. При этом Викторин подчеркнула, что Евросоюз "готов к этим переговорам". 30 июля Европейская комиссия официально пригласила Беларусь на пятый раунд переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии. С учетом того, что предыдущая встреча состоялась в Минске, участникам переговоров на этот раз предложено встретиться в сентябре в Брюсселе. Еврокомиссия выразила готовность продолжать переговоры, чтобы завершить их как можно быстрее. МИД Беларуси обсуждает с Еврокомиссией даты пятого раунда переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и о реадмиссии, сообщил БелаПАН пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. "Мы находимся в контакте с Еврокомиссией по согласованию дат, — сказал Глаз. — На днях передали в Еврокомиссию наши предложения по датам встречи".



Евросоюз планирует реализовать в Беларуси проект по поддержке экономического развития на местном уровне с бюджетом 7 млн евро, сообщила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, выступая 12 сентября на итоговой конференции "Опыт применения территориально ориентированного подхода в Республике Беларусь". По ее словам, новый проект станет продолжением проекта "Содействие развитию на местном уровне", реализация которого завершилась в 2018 году. Новый проект будет сфокусирован на работе с малыми предприятиями и бизнес-инкубаторами, чтобы стимулировать экономическое развитие на местном уровне, сообщила дипломат. Кроме того, подчеркнула Викторин, ЕС выделит 5 млн евро на финансирование стартапов, местных инициатив и проектов, направленных на экономическое развитие регионов и имеющих социальный эффект.



В Беларуси есть предпосылки для передачи определенных компетенций от центральных властей местным, заявил журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович по итогам круглого стола о местном самоуправлении, который состоялся в Минске. "Беларусь 28 лет самостоятельно осуществляет свое развитие в политическом, экономическом, международном плане, — сказал он. — Полагаю, что наработан уже достаточно серьезный багаж, чтобы определенные компетенции передать на местный уровень. Есть объективные предпосылки для определенной децентрализации". В заседании круглого стола приняла участие делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы во главе с председателем этого консультативного органа Гудрун Мослер-Тернстрем.



К обсуждению проекта положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурсов будет привлекаться широкий круг лиц, сообщил БелаПАН министр информации Александр Карлюкевич. Он отметил, что обсуждение проекта только началось. На вопрос, будет ли участвовать в обсуждении Белорусская ассоциация журналистов, министр поблагодарил, что ему об этом напомнили. Проект положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса разработан Советом министров. Документ должен вступить в силу 1 декабря 2018 года вместе с основными поправками в закон о СМИ. Фактически речь идет об идентификации участников интернет-форумов. Проект опубликован для обсуждения на сайте "Правовой форум Беларуси".