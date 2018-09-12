Минское "Динамо" одержало первую победу в чемпионате КХЛ

Минск, 12 сентября. Первую победу одержало минское "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.



12 сентября после четырех стартовых поражений команда Горди Дуайера выиграла на своей площадке у одного из лидеров Западной конференции московского "Спартака" — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).



Шайбы забросили:



у хозяев — Евгений Ковыршин (5.26, ассистенты — Тему Пулккинен, Патрик Верчох), Куинтон Хауден (50.39, Александр Павлович, Патрик Верчох), Александр Павлович (59.37, в пустые ворота);



у гостей — Максим Трунев (32.37, Ярослав Косов).



Штрафное время: 10 — 6 (Ковыршин, 1.46, 35.54, Осипов, 7.04, 54.10, Верчох, 8.04 — Дыбленко, 8.15, 19.52, Филатов, 38.10).



В Западной конференции "Динамо" с 2 очками по-прежнему занимает последнее 12-е место (разница шайб 7-12).



Бомбардиры (гол+пас): Пулккинен — 3 (2+1), Верчох — 3 (0+3), Хенкель — 2 (2+0), Ковыршин, Павлович, Хауден — по 2 (1+1), Беннетт, Китаров, А.Костицын — по 1 (0+1).



Расписание ближайших матчей белорусского клуба: 14 сентября — "Динамо" — "Сочи"; 18 сентября — "Локомотив" (Ярославль) — "Динамо"; 20 сентября — "Северсталь" (Череповец) — "Динамо"; 22 сентября — "Динамо" (Москва) — "Динамо".



Прошлый сезон команда Горди Дуайера начала с шести поражений (четыре — в основное время, одно — в овертайме, одно — по буллитам, разница шайб 5-16). В плей-офф она по итогам регулярного чемпионата не попала.