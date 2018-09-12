Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/12/972609/
Дата распечатки: 12.09.2018 23:16
 
12.09.2018 21:51 Спорт

Минское "Динамо" одержало первую победу в чемпионате КХЛ

Минск, 12 сентября. Первую победу одержало минское "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

12 сентября после четырех стартовых поражений команда Горди Дуайера выиграла на своей площадке у одного из лидеров Западной конференции московского "Спартака" — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Шайбы забросили:

у хозяев — Евгений Ковыршин (5.26, ассистенты — Тему Пулккинен, Патрик Верчох), Куинтон Хауден (50.39, Александр Павлович, Патрик Верчох), Александр Павлович (59.37, в пустые ворота);

у гостей — Максим Трунев (32.37, Ярослав Косов).

Штрафное время: 10 — 6 (Ковыршин, 1.46, 35.54, Осипов, 7.04, 54.10, Верчох, 8.04 — Дыбленко, 8.15, 19.52, Филатов, 38.10).

В Западной конференции "Динамо" с 2 очками по-прежнему занимает последнее 12-е место (разница шайб 7-12).

Бомбардиры (гол+пас): Пулккинен — 3 (2+1), Верчох — 3 (0+3), Хенкель — 2 (2+0), Ковыршин, Павлович, Хауден — по 2 (1+1), Беннетт, Китаров, А.Костицын — по 1 (0+1).

Расписание ближайших матчей белорусского клуба: 14 сентября — "Динамо" — "Сочи"; 18 сентября — "Локомотив" (Ярославль) — "Динамо"; 20 сентября — "Северсталь" (Череповец) — "Динамо"; 22 сентября — "Динамо" (Москва) — "Динамо".

Прошлый сезон команда Горди Дуайера начала с шести поражений (четыре — в основное время, одно — в овертайме, одно — по буллитам, разница шайб 5-16). В плей-офф она по итогам регулярного чемпионата не попала.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 12 Сентябрь 2018, 23:16
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск