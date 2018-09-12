Дата очередного раунда переговоров по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС не определена

Минск, 12 сентября. Точная дата пятого раунда переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом еще не определена, сообщила журналистам глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин 12 сентября в Минске.

"Пока нет точной даты, мы ждем ответа от МИД Беларуси", — сказала она. При этом Викторин подчеркнула, что Евросоюз "готов к этим переговорам".



30 июля Европейская комиссия официально пригласила Беларусь на пятый раунд переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии. С учетом того, что предыдущая встреча состоялась в Минске, участникам переговоров на этот раз предложено встретиться в сентябре в Брюсселе. Еврокомиссия выразила готовность продолжать переговоры, чтобы завершить их как можно быстрее. "Европейский союз решительно нацелен на укрепление своего взаимодействия с народом Беларуси и ее гражданским обществом. Упрощение визового режима активно будет содействовать развитию контактов между людьми, что позволит не только развивать личные связи, но и усилить взаимодействие между компаниями в пользу наших экономик", — заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулас.



Переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча состоялась в июне 2017 года в Минске. По ее итогам было заявлено о достижении "значительного прогресса, в частности, в отношении будущего соглашения о реадмиссии". "Если соглашения будут заключены, они сделают процедуры выдачи Европейским союзом краткосрочных виз белорусским гражданам более простыми и дешевыми, а также позволят Беларуси лучше обеспечивать реадмиссию своих граждан, которые не имеют права находиться на территории ЕС", — говорилось в сообщении пресс-службы Евросоюза.



В июне этого года во время визита в Минск еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан заявил, что переговорный процесс между Беларусью и Евросоюзом по соглашению об упрощении визовых процедур можно было бы ускорить. "Мне не хотелось бы комментировать переговорный процесс, — сказал он. — Я полагаю, если есть добрая воля с обеих сторон, мы тогда можем не пройти, а пробежать последний километр. Можно было бы ускорить этот окончательный процесс принятия решений".



Говоря о планируемом повышении стоимости шенгенских виз до 80 евро, Хан подчеркнул, что ЕС и Европейская комиссия не заинтересованы в том, чтобы "сделать визовые вопросы источником дохода". "Наша цель — обеспечить быструю выдачу виз. Здесь есть определенные условия, но мы не намерены зарабатывать на этом деньги", — сказал он.



Ранее послы стран — членов ЕС одобрили мандат Еврокомиссии на начало переговоров с Европарламентом о внесении изменений в Визовый кодекс. Среди планируемых изменений — установка периода подачи визовых заявок не позднее чем за 15 дней до поездки и увеличение консульского сбора с 60 до 80 евро. Повышение сбора не коснется тех стран, с которыми у ЕС подписаны соглашения об упрощении визовых процедур и для которых цена шенгенских виз составляет 35 евро.