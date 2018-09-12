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Дата распечатки: 12.09.2018 13:44
 
12.09.2018 13:12 Видео, Власть

Генерал-майор Жук: Войска Северо-Западного оперативного командования справились с поставленными на учениях задачами

Войска Северо-Западного оперативного командования (СЗОК) Вооруженных сил Беларуси справились с текущими задачами, которые были поставлены перед ними в рамках командно-штабных учений, заявил 11 сентября на 227-м общевойсковом полигоне в Борисове (Минская область) командующий СЗОК Андрей Жук.

По его словам, в предпоследний день учений войска СЗОК "отрабатывали практические вопросы ведения оборонительного боя". От войск оперативного командования в отработке эпизода учений были задействованы "механизированные и танковые подразделения, подразделения ПВО, артиллеристы".

"Как командующий могу оценить, что войска командования с теми задачами, которые были поставлены перед нами, справились, — сказал генерал-майор Жук. — На этом учении помимо непосредственно ведения боевых действий большое значение придается вопросам всестороннего обеспечения — технического, тылового, медицинского. Решаются задачи эвакуации раненых, эвакуации и восстановления техники".
Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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