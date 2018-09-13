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Дата распечатки: 13.09.2018 09:07
 
13.09.2018 07:29 Общество

В Слониме загорелся погрузчик

Минск, 13 сентября. Погрузчик БМЕ-1500 (год выпуска 2003-й) загорелся вечером 12 сентября на улице Брестской в Слониме.

В результате повреждено оборудование кабины и моторного отсека. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, сообщает Гродненское областное управление МЧС.

6 сентября в Новогрудском районе горел вилочный погрузчик "Амкодор" 2009 года выпуска.
БелаПАН.

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