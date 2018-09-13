Глава Марий Эл: Назначение Бабича послом в Беларуси симптоматично и полезно для выстраивания благоприятных отношений

Минск, 13 сентября. Недавнее назначение Михаила Бабича послом России в Минске будет способствовать успешному выстраиванию дальнейших отношений между Марий Эл и Беларусью, заявил глава российской республики Александр Евстифеев на встрече с руководителем отделения белорусского посольства в Казани Олегом Исаевым. Переговоры прошли 12 сентября, сообщило организационно-аналитическое управление руководителя региона.



"Мы знаем, что недавно полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Викторович Бабич был назначен послом и спецпредставителем президента Российской Федерации в Республику Беларусь. Думаю, что назначение такого энергичного руководителя Приволжского округа — а округ показывал хорошую динамику развития в экономике, в социальной сфере, в межнациональных и межконфессиональных отношениях, — назначение руководителя в таком статусе посла и спецпредставителя — это тоже симптоматично и полезно для выстраивания благоприятных отношений", — считает Евстифеев.



В ходе переговоров он отметил, что взаимодействие сторон ведется согласно соглашению, которое утратило свою актуальность. В связи с этим к подписанию готовится новый документ, определяющий двустороннее взаимодействие в торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве.



Ожидается, что документ будет подписан в октябре этого года в рамках V форума регионов Беларуси и России.



"Сотрудничество Республики Марий Эл с Республикой Беларусь активно развивается. Мы это, безусловно, приветствуем. В 2000 году был подписан договор. Прошло почти 20 лет, и за это время он частично выполнен, а в значительной части, с учетом времени, утратил свой смысл. Поэтому сейчас идет активная подготовка к новому соглашению при участии руководства Республики Беларусь, и уже имеется распоряжение председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева, одобряющее сам факт и общие рамочные положения предстоящего соглашения", — сказал глава республики.



Олег Исаев отметил, что объем двусторонних внешнеторговых операций за первую половину этого года составил 47,3 млн долларов. По итогам 2017 года этот показатель составлял 39,9 млн долларов.



"Это беспрецедентный сегодня по всем регионам Российской Федерации рост товарооборота. За этим стоит труд десятков тысяч людей, которые обеспечивают достаток в доме, уверенность в завтрашнем дне и благополучие в каждой семье как в Беларуси, так и в Российской Федерации, в частности, в Республике Марий Эл. Это очень важно и дорогого стоит", — заявил Исаев.



В ходе переговоров обсуждены инструменты для работы на рынке сельскохозяйственной техники. Белорусская сторона предложила сотрудничество в сфере пассажирского транспорта. Была представлена информация о продукции Минского автозавода, "которая комплектуется с учетом мировых брендов".