В резиденции президента Узбекистана проходят переговоры Мирзиёева и Лукашенко

Минск, 13 сентября. Церемония официальной встречи Александра Лукашенко c президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым проходит в государственной резиденции "Куксарой" ("Голубой дворец").



Встреча официальных лидеров двух стран пройдет в формате один на один и в расширенном составе, сообщает пресс-служба белорусского руководителя. Ожидается, что основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники.



"На встрече также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений — от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей", — отмечается в релизе.



По итогам переговоров стороны намерены подписать пакет двусторонних документов, после чего Мирзиёев и Лукашенко сделают заявления для СМИ.