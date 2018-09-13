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Дата распечатки: 13.09.2018 10:26
 
13.09.2018 10:08 Политика, Экономика

В резиденции президента Узбекистана проходят переговоры Мирзиёева и Лукашенко

Минск, 13 сентября. Церемония официальной встречи Александра Лукашенко c президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым проходит в государственной резиденции "Куксарой" ("Голубой дворец").

Встреча официальных лидеров двух стран пройдет в формате один на один и в расширенном составе, сообщает пресс-служба белорусского руководителя. Ожидается, что основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники.

"На встрече также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений — от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей", — отмечается в релизе.

По итогам переговоров стороны намерены подписать пакет двусторонних документов, после чего Мирзиёев и Лукашенко сделают заявления для СМИ.
БелаПАН.

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