Лукашенко пригласил президента Узбекистана Мирзиёева в Беларусь

Минск, 13 сентября. Александр Лукашенко пригласил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить Беларусь в любое удобное для него время, сообщает пресс-служба узбекского президента.



13 сентября лидеры двух стран провели встречу в резиденции "Куксарой".



На переговорах в узком формате Мирзиёев отметил, что Узбекистан и Беларусь являются искренними друзьями и надежными партнерами. "На нашей встрече в Самарканде в 2016 году мы договорились всесторонне укреплять межгосударственные отношения, — сказал Мирзиёев. — За последние два года сотрудничество между нашими странами достигло такого уровня, который радует наши народы. Объем товарооборота по итогам 2017 года вырос на 60%. А в январе—июле текущего года вырос почти в четыре раза. Это уникальный результат, свидетельствующий о наличии огромного потенциала сотрудничества, стремлении наших людей к сближению. Более того, экономики наших стран имеют взаимодополняющую структуру".



В свою очередь Лукашенко сказал, что проводимая под руководством Мирзиёева работа в Узбекистане "заслуживает самой высокой оценки". "Вы осуществили мудрые преобразования как во внутренней, так и внешней политике, — отметил Лукашенко. — Вы ведете страну с 33-миллионным населением по правильному пути. Укрепили отношения с соседними странами. Я поздравляю вас с этим успешным политическим курсом. Мы готовы сотрудничать и обмениваться опытом во взаимовыгодных сферах".



В ходе переговоров Лукашенко и Мирзиёев обсудили "широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества". Стороны договорились укреплять политический диалог, последовательно развивать взаимовыгодные связи.



"Обмениваясь мнениями по международной и региональной повестке, главы государств подтвердили совпадение позиций сторон по многим актуальным вопросам, — сообщает пресс-служба. — Они выразили готовность поддерживать друг друга в рамках Организации Объединенных Наций, Содружества Независимый Государств и других международных структур".